Ömer Bolat: Tekstil sektörünün yanındayız Ticaret Bakanı Bolat, Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'na katılarak burada sektör temsilcilerine seslendi.

ensonhaber.com

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da katıldığı fuar açılışında kumaş ve tekstil aksesuarları sektörünün önemine değinen açıklamalarda bulundu.

Bakan Bolat, konuşmasında tekstil sektörünün kökeninin Osmanlı'ya dayandığını hatırlatarak, ekonomi yönetimi olarak daima tekstil sektörünün yanında olacaklarını ve destekleyeceklerini aktardı.

Bolat, sektörle ilgili olumsuz algıların zaman zaman gündeme geldiğini ama aslında sektörün başarılı seyrine devam ettiğini de belirtti.

AYRINTILAR GELİYOR