Ömer Bolat, Türkiye-Senegal arasında ticaret hacmi hedefini açıkladı

Türkiye - Senegal İş Forumu düzenlendi...

Forum, Senegal Başbakanı Ousman Sonko, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Serigne Gueye Diop, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Burhan Özdemir ve çok sayıda iş insanının katılımıyla gerçekleşti.

FORUMDA HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

Forumda, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmaya yönelik stratejiler, yatırım alanlarında iş birliği fırsatları ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

TÜRKİYE-SENEGAL ARASINDA TİCARET HACMİ HEDEFİ

Forum kapsamında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat iki ülke arasındaki ticaret hacmine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Bolat, 1 milyar dolar yıllık ticaret hacmi hedefi olduğunu belirterek, "2025 yılının ilk yedi ayında da ikili ticaret hacmimiz yaklaşık 216 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu zaman zarfında, Senegal’e olan ihracatımız 205 milyon dolar olurken ithalatımız 11 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Senegal ile ikili ticaret hacmimizi orta vadede 1 milyar dolar seviyesine ulaştırma hedefimiz bulunmaktadır. 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi özel sektörün önüne konuldu.

Türkiye ile Senegal arasındaki işbirliğini geliştirmeye önem veriyoruz. İki ülkenin potansiyeli dikkate alındığında bu hedefe çok kısa bir zamanda ulaşabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"SENEGAL'DE ŞU ANDA 60'IN ÜZERİNDE FAAL TÜRK FİRMASI BULUNMAKTADIR"

Türk iş insanlarının Senegal’de yaptığı yatırım faaliyetlerinden de bahseden Bolat, "Senegal’de şu anda 60’ın üzerinde faal Türk firması bulunmaktadır. İnşaat, enerji, madencilik, gıda, mobilya, tekstil, otel yatırımları başta olmak üzere çeşitli sektörlerde stratejik yatırımlarla tahmini piyasa değeri 780 milyon doların üzerinde Türk yatırımı mevcuttur. Senegal’de tarım, hayvancılık, balıkçılık, yenilenebilir enerji, hafif sanayi, turizm, dijital teknoloji, ilaç, inşaat, tekstil ve gıda gibi sektörlerin potansiyel arz ettiğini, hidrokarbonlar ve madencilik alanında her türlü iş birliğinin de önemli olduğunu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

"TÜRKİYE OLARAK SENEGAL'E GÜVENİMİZ VE DESTEĞİMİZ TAMDIR"

Senegal’in geçtiğimiz hafta açıkladığı kalkınma planından da memnuniyet duyduğunu ifade eden Bolat, şöyle konuştu:

Senegal’in geçen hafta açıkladığı 2050 kalkınma planı ve vizyonu büyük hedefler ortaya koyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak da bu kalkınma çalışmalarına katkı vermeyi istiyorum, Türkiye olarak Senegal’e güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Çok yakın zamanda petrol ve doğalgaz keşifleri Senegal’e kalkınma yolunda önemli motivasyon aracı olmuştur. Petrol ve Doğalgaz üretiminin önümüzdeki yıllarda artması için önemli yatırımlar yapıyorlar. Senegal 18 milyon nüfusuyla Afrika kıtasına giriş kapısı olarak büyük bir avantaj sağlamaktadır.

"TÜRKİYE AFRİKA İŞ VE EKONOMİ FORMU'NUN 5'İNCİSİNİ İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Bakan Bolat konuşmasını şu şekilde sürdürdü: