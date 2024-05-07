Ons altın denge arayışında: 2 bin 319 dolar

Altın fiyatları, yatırımcı tarafından ilgi ile takip ediliyor.
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine bu sene başlayacağına yönelik fiyatlamaların güçlü kalması risk iştahını besliyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar yüzde 90 ihtimalle bankanın en az bir faiz indirimine imza atacağı öngörülüyor.
Fed'in söz konusu adımının eylül ayında yapılacağına yönelik beklentiler öne çıkıyor.
Ons altın fiyatını faiz indirimi iyimserliği ve İsrail'in Gazze'ye olan tutumu yükseltiyor.
Altının ons fiyatı: 2 bin 319 dolar
Dolar endeksi 105 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ederken, altının ons fiyatı 2 bin 319 dolardan alıcı buluyor.
Yurt içinde altın fiyatları
Yurt içinde İstanbul Kapalıçarşı'da ise ons altının etkisinde altın fiyatları şöyle:
Gram altın: 2 bin 409 lira
Çeyrek altın: 4 bin 85 lira
Cumhuriyet altını: 16 bin 641 lira
Tam altın: 16 bin 337 lira
Yarım altı: 8 bin 168 lira
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada 32,2850 liradan alınan dolar, 32,2870 liradan satılıyor. 34,7370 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,7390 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,2610 lira, euronun satış fiyatı ise 34,7860 lira olmuştu.
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