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Ons altın denge arayışında: 2 bin 319 dolar

Ons altın denge arayışında: 2 bin 319 dolar Ons altın güvenli liman olması nedeni ile zirveye çıktıktan sonra hafif dalgalandı ve şimdi bulunduğu seviyeyi korumak için çaba sarf ediyor.