Ons ve gram altından tarihi rekor! 23 Ekim'de piyasalar

AA

Altın, yurt içinde ve yurt dışında yükselişini sürdürmeye devam ediyor.

Altının ons fiyatı ise merkez bankalarının güvercin duruşu ve devam eden jeopolitik gerilimlerle dün yüzde 1,1 yükselişle 2 bin 748,91 dolardan kapandı.

Ons altın, yeni işlem gününde rekor tazeleyerek bir önceki kapanışın hemen üzerinde 2 bin 752 dolar seviyesinde bulunuyor.

Ons altındaki bu yükseliş iç piyasada da gram altının değerini artırdı.

ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 3 bin 30 lira

Çeyrek altın: 5 bin 137 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 934 lira

Tam altın: 20 bin 553 lira

Yarım altın: 10 bin 276 lira

GÜMÜŞ

Bununla beraber, gümüşün ons fiyatı dün yüzde 2,7 artışla 34,70 seviyesinden kapanarak yükseliş eğilimini üst üste altıncı iş gününe taşırken, yeni işlem gününde yüzde 0,3 azalışla 34,74 dolardan işlem görüyor.

DÖVİZ

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 34,2550'den kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışa paralel 34,2550'den işlem görüyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar: 34,2550 lira

Euro: 37,0312 lira

Sterlin: 44,5975 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 2,1 yükselişle 75,29 dolardan kapanırken, bugün yüzde 0,3 artışla 75,61 dolar seviyelerinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,13 değer kazanarak 8.838,60 puandan tamamladı.

BITCOIN

Kripto para birimleri arasında en fazla işlem gören Bitcoin ise yükseliş seyrine ara vererek yüzde 0,73 ve 495,1 dolar düşüşle, 67 bin 75,7 liraya geldi.