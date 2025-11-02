Önümüzdeki haftanın en önemli ekonomi gündemi: Enflasyon

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geçen hafta küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı, ABD-Çin görüşmesi ve bilanço sezonunda açıklanan şirket finansal sonuçları gündemin odağında oldu.

Yurt içinde ise dikkatler, gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerine yöneldi.

BORSA'DA ARTIŞ

Yurt içinde geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken BIST 100 endeksi yüzde 0,27 artışla 10.971,52 puandan kapandı.

DOLAR/TL

Dolar/TL, haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 42,0600'dan kapattı.

GELECEK HAFTANIN GÜNDEMİ

Gelecek hafta pazartesi enflasyon, salı mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon, cuma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) düzenleyeceği yılın 4. Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısı takip edilecek.

ANKETLERDEKİ ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekimde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,69 artacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,69) bir önceki ay yüzde 33,29 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33,05'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ekim ayı itibarıyla yüzde 31,93 oldu

ENFLASYON RAPORUNDAKİ BEKLENTİ

Bu arada TCMB yılın 3. enflasyon raporu toplantısında 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağı, 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.