OSB'lerde 2026'da uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri açıklandı

Türkiye'deki 218 OSB için 2026 elektrik dağıtım bedelleri belirlendi ve EPDK'nin kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Gelecek yıl uygulanacak tarifeler, OSB'lerin tüketici ve sanayi harici tüketici ihtiyaçlarına odaklandı.

Yayınlama Tarihi: 28.12.2025 10:42
  • Türkiye'deki 218 OSB için 2026'da uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri belirlendi.
  • EPDK'nin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
  • Tarifeler, OSB'lerin onaylı sınırları içindeki katılımcıları için geçerli olacak.

Türkiye'deki 218 OSB için 2026'da uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri için yeni karar alındı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye genelinde faaliyette bulunan 218 organize sanayi bölgesi (OSB) için 2026'da uygulanacak elektrik dağıtım bedellerini belirledi.

EPDK'nın konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

218 OSB'NİN ELEKTİRİK BEDELLERİ BELLİ OLDU

Buna göre, farklı illerde faaliyet gösteren 218 OSB için gelecek yıl uygulanacak tüketici, sanayi harici tüketici ve lisanslı üretici dağıtım bedelleri ile emreamade kapasite bedelleri belirlendi.

Tarifeler, söz konusu OSB'lerin onaylı sınırları içindeki katılımcıları için geçerli olacak.

