Otogazda indirim, motorinde zam bekleniyor Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre 5 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere otogaza (LPG) 1 lira 8 kuruş indirim, motorin grubuna ise 12 kuruşluk zam gelmesi öngörülüyor.

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Son olarak sektör temsilcilerinden, araç sürücülerini hem sevindirecek hem üzecek bir gelişme yaşandı.

LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim

Otogaz (LPG) grubunda 5 Haziran çarşamba gününden geçerli olacak şekilde 1 lira 8 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Motorine 12 kuruş zam

Motorin grubunda ise 4 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruşluk zam beklentisi var.

NTV'de yer alan habere göre, benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.27 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ortalama 41.38 liradan satılıyor.

Otogazın litresi 21.19 liradan satılıyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.