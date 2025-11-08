Otomotiv şirketleri, ekim ayında borsada karışık seyir izledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomotiv şirketinden 4'ü yatırımcısına kazandırırken, 3'ü kaybettirdi. Geçen ay bir otomotiv şirketinin hisseleri ise yatay seyretti.

Küresel ekonomiler, ABD ile Çin ilişkilerindeki dalgalanmaların etkilerini hissederken, iki ülke arasındaki iyileşen ticari ilişkilerle piyasalarda risk algısının azaldığı görüldü.

ABD-ÇİN GÖRÜŞMESİNİN ETKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den gelen olumlu mesajlar, piyasalarda sektörel ve hisse bazlı oynaklıkları artırırken gelecek döneme yönelik iyimserlikleri besledi.

Öte yandan Beyaz Saray, Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in vardığı ticaret anlaşmasının detaylarını paylaştı. Açıklamada, Çin'in, nadir toprak elementlerin ihracatına yönelik kısıtlamaları kaldıracağı ve fentanil üretiminde kullanıldığı belirlenen kimyasalların Kuzey Amerika'ya ihracatını durduracağı belirtildi.

Ekim ayında küresel gelişmeler yurt içinde de yakından takip edilirken, ilgili haber akışı ve şirketlere özgü gelişmelerin yansımaları dikkatle izlendi.

8 OTOMOTİV ŞİRKETİNDEN 4'Ü YATIRIMCISINA KAZANDIRDI

Ekimde Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomotiv şirketi arasında 4'ü yatırımcısına kazandırırken, 3'ü kaybettirdi. Geçen ay 1 otomotiv şirketinin hisseleri ise yatay seyretti. Borsa İstanbul'da geçen ay Karsan, yüzde 2,95 ile hisseleri en çok değerlenen otomotiv şirketi oldu. Karsan'ı yüzde 2,50'lik yükselişle Doğuş Otomotiv ve yüzde 1,93'lük artışla Tofaş ve yüzde 0,20 ile Ford Otosan hisseleri izledi.

Geçen ay Tümosan hisseleri yüzde 3,35, TürkTraktör hisseleri yüzde 4,12, Otokar hisseleri yüzde 10,34 gerilerken, Anadolu Isuzu hisseleri aylık bazda değişim göstermedi.