Otomotiv şirketleri Borsa'da şubat ayında değer kaybetti

AA

Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomotiv şirketinin de hisse fiyatı geriledi.

Geçen ay Tofaş hisseleri yüzde 12,4, Tümosan Motor ve Traktör hisseleri yüzde 9,6, Anadolu Isuzu hisseleri yüzde 8,8 düşüş yaşarken, Doğuş Otomotiv yüzde 8, Ford Otosan yüzde 5,1, Otokar yüzde 5 ve TürkTraktör de yatırımcısına yüzde 2,9 kaybettirdi.

Şubat ayında Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv şirketleri arasında Karsan Otomotiv, yüzde 14,8 ile hisseleri en çok değer kaybeden otomotiv şirketi oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA TRUMP RÜZGARI

Küresel piyasalarda yön arayışı sürerken, ABD Başkanı Donald Trump kaynaklı risklerin devam etmesi fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Trump'ın tarife adımları ticaret savaşlarının derinleşebileceğine yönelik kaygıları beslerken, yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelimini artırıyor.

SEKTÖREL BAZDA GERİLEMELER

Küresel çerçevede yaşanan bu dengesizliklerin yurt içi piyasalarına yansımaları izlenirken, sektörel bazda hisse fiyatlarında yaşanan gerilemeler göze çarptı.

KARSAN

Karsan geçen ay, İtalya'nın Campania Bölge İdaresi ve toplu taşımadan sorumlu birimi ACAMIR ile imzaladığı sözleşme kapsamında, 42 adet yüzde 100 elektrikli e-ATAK modelini yıl sonuna kadar teslim edeceğini duyurmuştu.

Ayrıca İtalya'yı stratejik bir konum olarak belirleyen şirket, bu ülkede varlığını artırmaya yönelik girişimlerine devam ederek, Floransa Büyükşehir Belediyesine 12 adet yüzde 100 elektrikli e-JEST model aracını düzenlediği törenle teslim etmişti.

PİYASA DEĞERİNDE FORD OTOSAN İLK SIRADA

Halka açık 8 otomotiv şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip şirket Ford Otosan, şubat ayını 309 milyar 678 milyon 75 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Söz konusu dönemde, Ford Otosan'ı, 97 milyar 500 milyon lira piyasa değeriyle Tofaş, 66 milyar 594 milyon 505,3 bin lira piyasa değeriyle TürkTrakör, 46 milyar 920 milyon lira piyasa değeriyle Otokar, 38 milyar 60 milyon lira piyasa değeriyle Doğuş Otomotiv, 14 milyar 175 milyon lira piyasa değeriyle Anadolu Isuzu, 11 milyar 638 milyon lira piyasa değeriyle Tümosan Motor ve Traktör, 9 milyar 234 milyon lira piyasa değeriyle Karsan Otomotiv takip etti.