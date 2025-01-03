Otoyol ve köprülerden 2024'te yaklaşık 1,1 milyar araç geçti

AA

Türkiye'de, ulaştırma alanında yapılan yatırımlarla yolculuklar kısaltılmaya ve kaza riski azaltılmaya devam ediliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılına ait otoyol kullanım verilerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve kamu özel iş birliği (KÖİ) ile yapılan otoyol ve köprüleri geçen yıl 1 milyar 80 milyon 384 bin 814 aracın kullandığını bildirdi.

"31 MİLYON KAYITLI ARAÇ VAR"

Türkiye'de yaklaşık 31 milyon kayıtlı aracın bulunduğunu belirten Uraloğlu, "KGM ve KÖİ ile yapılan otoyol ve köprülerden 2024'te 1 milyar 80 milyon 384 bin 814 araç geçişi oldu. Türkiye nüfusunun yaklaşık 12 katı kadar araç otoyolları kullandı." bilgisini paylaştı.

"BİR YILDA 570 MİLYON 382 BİN 22 ARAÇ GEÇİŞ YAPTI"

Uraloğlu, KGM'ye bağlı otoyollardan bir yılda 570 milyon 382 bin 22 aracın geçiş yaptığını kaydederek, Mahmutbey-Edirne Otoyolu'ndan geçen araç sayısının 111 milyon 406 bin 244 olduğunu bildirdi.

İSTANBUL-ANKARA OTOYOLU

İstanbul-Ankara Otoyolu'nu 170 milyon 993 bin 515 aracın kullandığına işaret eden Uraloğlu, "Son bir yılda Adana Otoyolu'ndan 43 milyon 613 bin 691, Mersin Otoyolu'ndan 35 milyon 962 bin 73, Çeşme-İzmir-Aydın Otoyolu'ndan da 50 milyon 664 bin 150 araç geçişi oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü 71 milyon 814 bin 940, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü de 85 milyon 927 bin 409 araç kullandı." ifadelerine yer verdi.

KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİYLE GEÇİŞ YAPANLAR

Uraloğlu, KÖİ ile hayata geçirilen projelerden de 510 milyon 2 bin 792 aracın geçiş yaptığı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 428 milyon 181 bin 650, Malkara Çanakkale Otoyolu'ndan 3 milyon 786 bin 539, İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 55 milyon 524 bin 297, Ankara-Niğde Otoyolu'ndan 9 milyon 366 bin 630, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'ndan 10 milyon 353 bin 134, Aydın-Denizli Otoyolu'ndan da 2 milyon 790 bin 542 araç geçişi oldu.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden bir yılda 21 milyon 201 bin 416 aracın geçiş yaptığına dikkati çekti.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

Bakan Uraloğlu, ayrıca Osmangazi Köprüsü'nü 19 milyon 464 bin 305, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 2 milyon 684 bin 738 aracın kullandığını ifade etti.