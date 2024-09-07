OVP'den üniversitelere 487 milyar liranın üzerinde ödenek OVP'nin Resmi Gazete'de yayınlanması ile birlikte detayları da belli oldu. 2025 yılı için kurumlara ayrılan ödeneklerden üniversitelere ayrılan pay da dikkat çekti. En büyük pay da 14,6 milyar lirayla Ankara Üniversitesi'ne verildi.

AA

2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, ülkedeki üniversiteler için 487 milyar 298 milyon lira ödenek ayrılması öngörüldü.

Yükseköğretim kurumlarına 2025 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneğinden en büyük pay 14 milyar 680 milyon lirayla Ankara Üniversitesi'ne ayrılması planlandı.

EN BÜYÜK PAY ANKARA ÜNİVERSİTESİ'NE

Ankara Üniversitesi, 2025 yılı için öngörülen 14 milyar 680 milyon 940 bin liralık bütçe ödeneğiyle, Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı (6 milyar 797 milyon lira), İletişim Başkanlığı (6 milyar 155 milyon lira), Yargıtay (4 milyar 10 milyon lira), Sayıştay (3 milyar 259 milyon lira), Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı (3 milyar 113 milyon lira) ve Danıştay (2 milyar 389 milyon lira) gibi kurumları geride bıraktı.

İKİNCİ EN BÜYÜK PAY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NE

İstanbul Üniversitesi, 14 milyar 149 milyon 774 bin liralık bütçe ödeneğiyle Ankara Üniversitesi'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Bu kurumu 13 milyar 938 milyon 766 bin lirayla Hacettepe Üniversitesi, 12 milyar 586 milyon 655 bin lirayla Ege Üniversitesi ve 12 milyar 314 milyon 502 bin lirayla Gazi Üniversitesi izledi.

ÖDENEK TAVANI EN DÜŞÜK OLAN ÜNİVERSİTELER

Ödenek teklif tavanı en düşük üniversite ise 543 milyon 991 bin lirayla Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi oldu.

Ödenek teklif tavanı düşük diğer üniversiteler ise 590 milyon 851 bin lirayla Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 604 milyon 926 bin lirayla Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi şeklinde sıralandı.

YÖK

Öte yandan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) için 1 milyar 123 milyon 426 bin lira ve Yükseköğretim Kalite Kurulu için de 63 milyon 422 bin lira ödenek öngörüldü.

ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI EN YÜKSEK 20 ÜNİVERSİTE

Ödenek teklif tavanları en yüksek 20 üniversite şöyle:

Üniversite Ödenek Tavanları (TL)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 14 milyar 680 milyon 940 bin TL

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 14 milyar 149 milyon 774 bin TL

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 13 milyar 938 milyon 766 bin TL

EGE ÜNİVERSİTESİ 12 milyar 586 milyon 655 bin TL

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 12 milyar 314 milyon 502 bin TL

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 10 milyar 243 milyon 805 bin TL

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA 9 milyar 769 milyon 318 bin TL

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 9 milyar 507 milyon 278 bin TL

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 9 milyar 127 milyon 841 bin TL

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 8 milyar 881 milyon 854 ibin TL

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 8 milyar 846 milyon 584 bin TL

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 8 milyar 301 milyon 814 bin TL

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 8 milyar 210 milyon 916 bin TL

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 7 milyar 859 milyon 52 bin TL

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 7 milyar 685 milyon 153 bin TL

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 7 milyar 567 milyon 213 bin TL

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 7 milyar 508 milyon 743 bin TL

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 7 milyar 503 milyon 198 bin TL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 7 milyar 245 milyon 506 bin TL

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 6 milyar 985 milyon 460 bin TL

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)