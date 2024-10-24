AA & Ensonhaber

Karadeniz’de bu sezon bereketli bir av sezonu geçiren balıkçılar, palamut bolluğu sayesinde hem kendilerinin hem de halkın yüzünü güldürüyor.

Ağırlığı 1,5 kiloya kadar ulaşan palamutlar, Samsun’un tarihi Saathane Meydanı'ndaki balıkçı tezgahlarını şenlendiriyor.

"ŞİMDİ TAM ZAMANI, ET VE TAVUKTAN DAHA EKONOMİK"

Balıkçılardan Mehmet Kılıç, palamut bolluğunun fiyatlara olumlu yansıdığını belirterek, "Hava koşulları düzeldikten sonra balıkçılar denize açıldı ve bol miktarda palamutla geri döndüler. Şu an fiyatlar tanesi 120 lira civarında. İlerleyen günlerde bu fiyatlar daha da düşebilir" dedi. Kılıç, irileşen palamutların artık "zindandelen" ve "torik" arasında bir büyüklüğe ulaştığını ve yaklaşık 1,5 kiloya kadar çıktığını vurgulayarak, "Vatandaşın palamuda ilgisi büyük, herkes bol bol palamut tüketiyor. Şimdi tam zamanı, fiyatlar da oldukça uygun, etten ve tavuktan daha ekonomik" ifadelerini kullandı.

"1 PALAMUT, 4 KİŞİLİK AİLEYİ DOYURUYOR"

Balıkçı Abdurrahim Kırbaş ise satışlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek,

Hava birkaç gün kötüydü, balıkçıların avlanamaması nedeniyle balık azalmıştı, ama hava düzeldi ve tezgahlar yeniden dolmaya başladı. Palamutlar yaklaşık 1,5 kilo ağırlığında, bir balık dört kişilik bir aileyi rahatça doyuruyor. Karadeniz’de balık kültürü oldukça gelişmiş, herkes severek tüketiyor. Palamut azaldığında ise hamsi sezonunun başlayacağını düşünüyoruz

şeklinde konuştu.

"BALIĞI DONDURURSANIZ 5 AY SONRA BİLE YİYEBİLİRSİNİZ"

Halit Bayrak ise tezgahlardaki palamut yoğunluğunun devam ettiğini ve en çok satışı palamutla yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

İlgi gayet iyi, vatandaş da biz de memnunuz. Yaklaşık bir ay daha palamut bol olacak. Şu an tam alıp dolaba koyma zamanı, balığı dondurursanız beş ay sonra bile afiyetle yiyebilirsiniz.

Tezgahlarda alışveriş yapan Ahmet Doğanay ise fiyatlardan ve balık bolluğundan memnun olduğunu dile getirerek, "Balıklar irileşmiş ve fiyatlar da oldukça uygun. Fazladan alıp dondurmakta fayda var" dedi.

BALIK FİYATLARI NE KADAR

Şu anda tezgahlarda, palamudun tanesi iriliğine göre 120-150 lira, çipura 150 lira, deniz somonu 200 lira, çinekop 200-300 lira, barbun ise 100 liradan satışa sunuluyor.