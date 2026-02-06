Panda Alüminyum’a 'Great Place to Work' sertifikası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Panda Grubu bünyesinde 2006 yılından bu yana faaliyet gösteren Panda Alüminyum, iş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti alanında global standartlarda değerlendirme yapan Great Place to Work Enstitüsü tarafından verilen Great Place to Work Sertifikası’nı kazandı.

ŞİRKET, ÇALIŞAN ANKETLERİNDEN 79 PUAN ALDI

Panda Alüminyum, Great Place to Work sertifikasyon süreci kapsamında gerçekleştirilen çalışan anketlerinden 79 puan alarak Great Place to Work Sertifikası’nı kazandı.

Anket sonuçlarında en yüksek skorlar güven başlığı altında toplandı. Güvenilirlik, saygı ve hakkaniyet ölçütleri öne çıkan alanlar olurken; bu başlıkları gurur, adalet ve takım ruhu izledi.

“ANKET SONUÇLARINDA ÖZELLİKLE GÜVEN BAŞLIĞI ÖNE ÇIKTI”

Panda Alüminyum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Seherli, bu yıl ilk kez alınan sertifikaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: