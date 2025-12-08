Pazarlık haftasına girildi! Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç başladı.

Doğrudan yaklaşık 7,5 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü yapacak.

BAKANLIK İŞÇİ VE İŞVEREN KESİMİNE DAVETİYE GÖNDERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) 12 Aralık saat 14.00'te toplantıya davet etti.

Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak toplantının, komisyonun yeni üye yapısıyla düzenlenmesi bekleniyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

PİYASADA EN FAZLA KONUŞULAR RAKAM / ENFLASYON ORANINA GÖRE ARTIŞ

2026 için ise asgari ücretin, şu ana kadar açıklanan yıllık enflasyon oranına göre yüzde 31,07 artarak 6 bin 867,95 TL artışla 28 bin 972 lira 59 kuruşa yükselmesi beklentiler arasında.

ASGARİ ÜCRETE 4 FARKLA ZAM SENARYOSU

YÜZDE 24 ZAM: 27 BİN 408,66 TL

22 bin 104,67'ye yüzde 24 zam yapıldığında yeni asgari ücret 27 bin 408 lira 66 kuruş olacak.

YÜZDE 31 ZAM: 28 BİN 956,24 TL

22 bin 104,67'ye yüzde 31 zam yapıldığında yeni asgari ücret 28 bin 56 lira 24 kuruş olacak.

YÜZDE 32 ZAM: 29 BİN 177,28 TL

22 bin 104,67'ye yüzde 32 zam yapıldığında yeni asgari ücret 29 bin 177 lira 28 kuruş olacak.

YÜZDE 33 ZAM: 29 BİN 398,32 TL

22 bin 104,67'ye yüzde 33 zam yapıldığında yeni asgari ücret 29 bin 398 lira 32 kuruş olacak.

SİYASİLER NE DİYOR?

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ: 33 BİN 50 TL

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, geçen yıl enflasyonun yüzde 50 gerçekleşmesine karşın yüzde 30 zam yapıldığını hatırlatarak, "Bu yıl enflasyon yüzde 30-31 bekleniyor. Geçen yıldan kalan yüzde 20, artı yüzde 30 eşittir 50. Yani asgari ücret en az yüzde 50 artmalı. Ve tamı tamına rakam söylüyorum 33 bin 50 TL olmalı" ifadelerine yer vermişti.

DEVA PARTİSİ / ALİ BABACAN: 33 BİN 156 TL

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise katıldığı TV programında partisinin asgari ücret teklifini duyurarak, "TÜİK enflasyonunu baz adlığınızda şu an yapılması gereken asgari ücret artış en az yüzde 50'dir. Ama TÜİK değil de hayatın gerçek enflasyonunu baz alalım dediğinizde bunun üzerine çıkabilir." dedi.

GELECEK PARTİSİ / AHMET DAVUTOĞLU: 35 BİN TL

Partisinin grup toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da konu hakkındaki değerlendirmelerinden sonra teklifini açıklayarak, "Ben hesabın detayına girmeden söyleyeyim; asgari ücret brüt 40 bin, net ise 35 bin liradan aşağı olmaması lazım." dedi.

CHP / ÖZGÜR ÖZEL: 39 BİN TL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise partisinin dün İstanbul'da gerçekleştirdiği mitingde, asgari ücret beklentisini şöyle açıkladı:

Bugün bizim teklifimiz, asgari ücret 39 bin lira olmalı. Ama Merter’de çalışan emekçiye 39 bin lira asgari ücret olsa iyi gelir mi? Yetmez ama bir nefes aldırır. Yani birileri 'İflas ederim, ben veremem.', öbürü 'Ben bu maaşla geçinemem.' diyorsa araya devlet girecek, bu yükün önemli kısmını işverenin sırtından alacak. Biz bir kez daha tarih önünde söylüyoruz: Hak edilen maaş en az 39; biz bunun altında yokuz.

YENİDİN REFAH PARTİSİ / FATİH ERBAKAN: 45 BİN TL

Buna göre konuyu değerlendiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, aylar önce, "Asgari ücret 45 bin TL olmalı. Bunu söyleyince benim de çevremde işverenler var. Diyorlar ki ‘İyi söylüyorsun da biz ne yapacağız’ Burada ben yine devlete bir görev düştüğünü düşünüyorum." sözleriyle beklentisini dile getirdi.

DEM PARTİ / TÜLAY HATİMOĞULLARI: 46 BİN TL

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, talep ettikleri asgari ücretin 46 bin TL olduğunu şu sözlerle duyurdu:

Asgari ücret en az 46 bin lira olmalı. Ayrıca yıl içinde enflasyona göre ve yoksulluk sınırının yarısından az olmayacak şekilde güncellenmelidir.

TAHMİN TABLOSU

Enflasyon oranına göre artış tahmini (Yüzde 31): 28 bin 972,59 TL

Yüzde 24 zam senaryosu: 27 bin 408,66 TL

Yüzde 31 zam senaryosu: 28 bin 956,24 TL

Yüzde 32 zam senaryosu: 29 bin 177,28 TL

Yüzde 33 zam senaryosu: 29 bin 398,32 TL

TALEP TABLOSU

Büyük Birlik Partisi (BBP): 3 bin 50 TL

DEVA Partisi: 33 bin 156 TL

Gelecek Partisi: 35 bin TL

CHP: 39 bin TL

Yeniden Refah Partisi: 45 bin TL

DEM Parti: 46 bin TL