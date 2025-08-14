Petrol fiyatları, Trump-Putin görüşmesi öncesi yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yarın saat 22.30'da yapılacak görüşmenin piyasada risk primlerini artırması da bu toparlanmada etkili oldu.

Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 0,45 artarak varil başına 65,91 dolara yükseldi.

ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,37 artışla 62,89 dolara çıktı.

Her iki kontrat da ABD hükümeti ve Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) arz yönlü olumsuz beklentiler açıklamasının ardından son iki ayın en düşük seviyesini görmüştü.

TRUMP'IN AĞIR SONUÇLAR YORUMU PİYASAYI ETKİLEDİ

Trump, Putin’in Ukrayna’da barışa yanaşmaması halinde “ağır sonuçlar” olacağı uyarısında bulundu.

ABD, RUSYA'YA EKONOMİK YAPTIRIMLAR UYGULAYABİLİR

Ne tür sonuçlar olacağına değinmeyen Trump, yarın Alaska’da yapılacak görüşmeden sonuç çıkmaması halinde ekonomik yaptırımlar uygulanabileceğini söyledi.

Bu olasılığın da petrol fiyatlarını artırmasından endişe ediliyor.