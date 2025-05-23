Petrol hakkına 3 ilde müteallik karar

AA

Türkiye, dışa bağımlılığı azaltmak için kendi enerji kaynaklarına yöneldi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) Adana, Osmaniye ve Hatay’da bulunan kara sahaları için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

5 YIL SÜREYLE PETROL ARANACAK

Buna göre, TPAO'nun Adana, Osmaniye ve Hatay’ı kapsayan "AR/ARR/K/O36-a1,a2,a3" pafta numaralı, 25 bin 457 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.