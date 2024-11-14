Petrol ve gaz endüstrisi metan taahhütlerini yerine getirmiyor

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Londra merkezli finansal düşünce kuruluşu Carbon Tracker'ın dünyadaki en büyük 30 petrol ve gaz üreticisinin sera gazı emisyonlarını azaltma taahhütlerini değerlendirdiği “Mutlak Etki 2024” raporu yankı uyandırdı.

Rapora göre, sektörün yol açtığı emisyonları azaltma taahhüdü üst üste ikinci yıl durağanlığını sürdürdü.

Petrol ve gaz üreticilerinin metan emisyonlarını azaltmaya yönelik yeterli hedefler belirlemeyerek harekete geçmemesinin iklim krizini derinleştirdiği tespit edildi.

"ŞİRKETLERİN METAN EMİSYONU HEDEFLERİ BELİRSİZ"

Petrol ve gaz şirketleri metan emisyonlarını 2030'a kadar "sıfıra yakın" seviyeye indirme planlarını açıklamış olsa da hiçbir şirket, iş faaliyetleriyle ilgili tüm metan emisyonlarını kapsayan hedefler belirlemedi.

Bu kapsamda petrol ve gaz şirketleri, metanın atmosfere sızmasını durdurmak için güçlü hedefler belirlemeyerek iklim krizini derinleştiriyor. Emisyonları azaltmak için küresel çapta yapılan genel eylemler ise zayıf kalırken, bazı şirketler ise hiçbir eylemde bulunmuyor.

"POLİTİKALAR KÜRESEL SICAKLIK ARTIŞI HEDEFİYLE UYUMLU DEĞİL"

Rapora göre, söz konusu şirketlerin hiçbirinin politikaları Paris Anlaşması'ndaki küresel sıcaklık artışını 2 derecenin altında sınırlama hedefiyle uyumlu değil.