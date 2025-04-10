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Haber Merkezi

Gözde yatırım araçlarından altın da hareketlilik devam ediyor.

ABD'nin tarifelere ilişkin verdiği yeni karar altını güçlendirdi ve ons bazında rekor seviyelere yaklaştı.

GÜVENLİ LİMANA TALEP ARTIYOR

Bu yükselişin temel nedenleri arasında küresel piyasalarda artan ekonomik belirsizlikler ve güvenli liman talebi ön planda.

Özellikle ABD'deki yeni tarife politikaları ve Çin'in misilleme olarak getirdiği gümrük vergileri, altın talebini artıran faktörler arasında yer alıyor.

Ayrıca, döviz kurlarındaki hareketlilik ve jeopolitik gerginlikler de altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.

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ONS ALTIN

Altının ons fiyatı bugün saat 11.30 itibariyle 3 bin 111 dolardan işlem görüyor.

Düne göre değişim oranı yüzde 1.26 olurken, güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde 1.14 artış gösterdi.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Serbest piyasada gram altın alış 3 bin 798 TL, satış 3 bin 803 TL’den işlem görüyor.

Çeyrek altın 6 bin 321 TL’den alınırken, 6 bin 385 TL’ye satılıyor.

Cumhuriyet altını ise 24 BİN 208 TL’den işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARI

Dolar/TL, dün yatay seyirle 37,9675'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üzerinde 37,9477 seviyesinden işlem görüyor.

Euro 41,7232 lira alış, 41,7657 lira satış seviyesinde işlem görürken, sterlinin 48,83 TL'den satışını sürdürüyor.

BİTCOİN VE ETHEREUM

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 81 bin 557 dolardan, Ethereum ise bin 587 dolardan işlem görüyor.

BRENT PETROL FİYATLARI

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 63,80 dolardan işlem görüyor.

BORSA İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 3,27 yükselişle 9.579,11 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 4,25, holding endeksi yüzde 2,57 değer kazandı. Sektör endekslerinin tümü yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,13 değer kaybederek 9.275,50 puandan tamamlamıştı.

GRAM ALTININ AYLIK-YILLIK PERFORMANSI

Nisan ayının ilk gününe göre gram altın 6,30 TL artarak yüzde 0,17 değer kazandı.

Yılbaşı başlangıç değerine göre gram altın 813,4 lira artarak yüzde 27,16 oranında değer kazandı.

Gram altın son bir yıla göre ise 2 bin 421 liradan 3 bin 808 liraya yükselerek değer yüzde 57,25 değer kazancı yaşadı.

ONS ALTININ AYLIK-YILLIK PERFORMANSI

Ons altın bu ayın ilk gününe göre yüzde 0,27 değer kazandı.

2 bin 640 dolar olan yılbaşı başlangıç değerine göre ons altın 481 dolar artarak yüzde 18,24 oranında değer kazandı.

Son bir yıla göre ons altın; 2 bin 334 dolardan 3 bin 121 dolara yükselerek 787 dolar (yüzde 33.75) değer kazancı yaşadı.