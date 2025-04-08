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ABD Başkanı Donald Trump, 185 ülkeye yüzde 10 ile yüzde 50 arasında vergi açıklayınca borsalar çöktü. Altın fiyatları geriledi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Candaş Atalay, piyasasındaki son durumu Ensonhaber’e anlattı.

Atalay'a göre dünya borsalardaki gerileme Trump'ın vergi açıklamasının dışında Çin ile uzlaşamamasından kaynaklanıyor ve bu uzlaşma gerçekleşmediği sürece de borsalar yatışmayacak.

Ayrıca Atalay, yaşananların doların dünya üzerindeki hakimiyetine bir tepki olduğu görüşünü savunuyor.

"FIRSAT ALIMI KUYRUĞU"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Candaş Atalay, İstanbul'daki altın kuyruklarını şöyle değerlendiriyor:

Gram altının 4 bin 2 liraya çıkmasıyla elinde altın olanlar bozdurarak kâr elde ettiler. Şimdi ise altının değerindeki düşüşten dolayı özellikle bayram dönüşünde sattıklarının yerine yenisini koyacaklarından fırsat alımı yapıyorlar.

TRUMP'IN TARİFELERİ

Candaş Atalay, Ensonhaber'in yayınında soruları şöyle yanıtladı:

-Tüm dünyada finans piyasalarını etkileyen bir çalkantı söz konusu. Bu gelişmelerin nedeni ile aktarır mısınız?

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesiyle birlikte ABD, ticaret anlamında dezavantajlı konumda oldu. Hemen hemen bütün ülkelere karşı ciddi anlamda gümrük tarifeleri açıkladı. Bu tüm dünyadaki mal ve hizmet transferi konusunda ticaret faaliyetlerinden lojistik maliyetlerine kadar birçok ürüne zam manasına gelen bir döneme girildi.

BELİRSİZ ORTAM ALTINA YARADI

Bu ciddi manada bir belirsizliği ve kaosu beraberinde getirdi. Özellikle Çin ve ABD’nin karşılıklı olarak tarifeleri yükseltiyor olması piyasalarda ciddi manada belirsizlik yarattı. Bu da içinde bulunduğumuz konjonktürde altına ciddi manada yakınlık sağladı diyebilirim. Altın, dünya genelinde hiç olmadığı kadar talep görüyor.

"KASALARDA ALTIN KALMADI"

Başta Londra olmak üzere Avrupa’da birçok altın toplama lokasyonu kasalarda fiziki altın kalmadı diyebiliriz. Uzak Doğu piyasalarında Çin hem de Kuzey Amerika'da ABD tarafında fiziki altın sevkiyatı çok yoğun bir şekilde başladı. Bu da altın fiyatlarında çok hızlı bir yükselişe neden oluyor.

DOLARIN BİR TİCARET SİLAHI OLARAK KULLANILMASI RAHATSIZ ETTİ

Bununla birlikte tabii dünya genelindeki belirsizliğin ortaya çıkarmış olduğu yeni bir durum var. Dolardan hızla kaçınma isteği. Özellikle son 20 yılın hikayesine bakacak olursan 2000’lerin başında dünya ticaretinin yüzde 72’si dolarla gerçekleşiyordu, şimdi ise bu oran yüzde 58’e kadar geriledi. ABD siyasetinin, ABD dolarının bir silah olarak kullanılması bütün ülkelerde rahatsızlık oluşturdu. Bu nedenle altına yönelindi.

DOLARDAN KAÇAN ALTINA KOŞUYOR

Altındaki artış son bir yıl içinde çok hızlı oldu. Merkez bankaları hiç olmadığı kadar altın satın aldı. ABD dolarından kaçıp güvenli limana gelmeleri neden oluyor.

ALIM FIRSATI KUYRUĞU

-İstanbul’da altın almak için kuyruklar oluşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Altın fiyatları yükseldikten sonra bir düzeltme fiyatı gördü ve yatırımcılar bunu bir alım fırsatına dönüştürdü. Bugün belirsizlik devam ediyor. Dolar talebi sonrası altın hızlı yükselmişti. Yatırımcılar ellerindeki portföyü elden çıkarmıştı. Bayram dönüşü fiyatlar da düşünce bu bir fırsata dönüştü. Birçok uzman da bu düşüşü yılın son alım fırsatı olarak görüyor.

ALTIN KUYRUKLARI GEÇİCİ DEĞİL

Bu kuyrukları geçici görmüyoruz. Altın iç piyasada yerli yatırımcının güvenini kazandı. Yılın üçüncü çeyreğinde, Çin'deki festivalin ardından ağustos sonrasında hareketlenecek altın fiyatı, yılın sonunda gram altın 5 bin lirayı görebilir.

YÜKSEK FAİZLER BORSANIN DÜŞMANI

-Küresel piyasalardaki düşüş devam edecek mi?

Küresel borsalarda yaptırımların etkisinde düşüş görüldü. Bugün Asya’da yükseliş görüldü. Ancak ABD ve Çin arasında anlaşma olmadan düzeltmeye çok olası görmüyoruz. Faizler yüksek giderken borsalar için yatırım riski oluşuyor.