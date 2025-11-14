Piyasanın enflasyon beklentisi bugün belli olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybederek 10.628,63 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,36 düştü.

Öte yandan bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak piyasa katılımcıları anketi takip edilecek.

DOLAR/TL

Dolar/TL, dün 42,2520'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 42,3260'tan işlem görüyor.

EKONOMİ GÜNDEMİ

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin piyasa katılımcıları anketi yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 puanın destek 10.700 ve 10.800 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı TCMB piyasa katılımcıları anketi

13.00 Euro Bölgesi, 3. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

13.00 Euro Bölgesi, eylül ayı dış ticaret dengesi