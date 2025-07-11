PKK'lı ilk grup silah bıraktı! Altın, döviz ve Borsa'daki değişimler

"Terörsüz Türkiye" ideali yolunda bugün önemli bir dönemeçe girildi.

Terör örgütü PKK, Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” doğrultusunda bugün silah bırakma sürecini başlattı. Ankara, Bağdat ve Erbil'in koordinasyonundaki silah bırakma işlemi, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye şehrinin kırsalında gerçekleştirildi.

Bu süreç, piyasalar ve yatırımcılar tarafından ilgi ile takip edildi.

Gram altın güne 4 bin 318 liradan dolar ise 40,1715 liradan başladı.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYENLER

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yönelik iyimserliğin artması.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları.

ALTIN FİYATLARI

Yurt içindeki altın fiyatlarında güne başlangıç fiyatları şöyle:

Gram altın: 4 bin 318 liradan 4 bin 322 liraya yükseldi

Çeyrek altın: 7 bin 321 liradan 7 bin 330 liraya yükseldi

Cumhuriyet altını: 29 bin 827 liradan 29 bin 867 liraya yükseldi

Tam altın: 29 bin 283 liradan 29 bin 322 liraya yükseldi

Yarım altın: 14 bin 641 liradan 14 bin 669 liraya yükseldi

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar/TL, dün yüzde 0,07 yükselişle 40,0730'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,22 artışla 40,1715'den işlem gördü. Şu an ise dolar 40,1739 lirada.

Döviz fiyatlarında güne başlangıç fiyatları şöyle:

Dolar: 40,1715 liradan 40,1739 liraya çıktı

Euro: 47,0114 liradan 47,0409 liraya çıktı

Sterlin: 54,3869 liradan 54,2082 liraya çıktı

BORSA GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 ve 82,06 puan değer kazanarak 10.413,37 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 49,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi yüzde 1,13 değer kazandı.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDEN EN FAZLA TURİZM KAZANDIRDI

Sektör endekslerinde en çok kazandıran yüzde 1,69 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 0,24 ile metal ana sanayi oldu.

CARİ AÇIK

Yurt içi açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı mayısta 684 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 4 milyar 68 milyon dolarlık fazla oluştu.