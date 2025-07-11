PKK'lı ilk grup silah bıraktı! Altın, döviz ve Borsa'daki değişimler

"Terörsüz Türkiye" ideali yolunda bugün önemli bir dönemeçe girildi.
Terör örgütü PKK, Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” doğrultusunda bugün silah bırakma sürecini başlattı. Ankara, Bağdat ve Erbil'in koordinasyonundaki silah bırakma işlemi, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye şehrinin kırsalında gerçekleştirildi.
Bu süreç, piyasalar ve yatırımcılar tarafından ilgi ile takip edildi.
Gram altın güne 4 bin 318 liradan dolar ise 40,1715 liradan başladı.
ALTIN FİYATINI ETKİLEYENLER
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yönelik iyimserliğin artması.
ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları.
ALTIN FİYATLARI
Yurt içindeki altın fiyatlarında güne başlangıç fiyatları şöyle:
Gram altın: 4 bin 318 liradan 4 bin 322 liraya yükseldi
Çeyrek altın: 7 bin 321 liradan 7 bin 330 liraya yükseldi
Cumhuriyet altını: 29 bin 827 liradan 29 bin 867 liraya yükseldi
Tam altın: 29 bin 283 liradan 29 bin 322 liraya yükseldi
Yarım altın: 14 bin 641 liradan 14 bin 669 liraya yükseldi
DÖVİZ FİYATLARI
Dolar/TL, dün yüzde 0,07 yükselişle 40,0730'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,22 artışla 40,1715'den işlem gördü. Şu an ise dolar 40,1739 lirada.
Döviz fiyatlarında güne başlangıç fiyatları şöyle:
Dolar: 40,1715 liradan 40,1739 liraya çıktı
Euro: 47,0114 liradan 47,0409 liraya çıktı
Sterlin: 54,3869 liradan 54,2082 liraya çıktı
BORSA GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 ve 82,06 puan değer kazanarak 10.413,37 puana çıktı.
Toplam işlem hacmi 49,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi yüzde 1,13 değer kazandı.
SEKTÖR ENDEKSLERİNDEN EN FAZLA TURİZM KAZANDIRDI
Sektör endekslerinde en çok kazandıran yüzde 1,69 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 0,24 ile metal ana sanayi oldu.
CARİ AÇIK
Yurt içi açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı mayısta 684 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 4 milyar 68 milyon dolarlık fazla oluştu.