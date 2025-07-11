PKK'nın silah bırakma sürecinde altın ve döviz fiyatları "Terörsüz Türkiye" ideali yolunda bugün önemli bir dönemeç geçiliyor. Bu süreç piyasalar ve yatırımcılar tarafından ilgi ile takip ediliyor. Gram altın güne 4 bin 318 liradan dolar ise 40,1715 liradan başladı.