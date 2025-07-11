PKK'nın silah bırakma sürecinde altın ve döviz fiyatları

Altının ons fiyatı Fed'in faiz indirimlerine yönelik iyimserliğin artmasıyla yükselişini üçüncü işlem gününe taşıyarak yüzde 0,3 artışla 3 bin 340 dolardan alıcı buluyor.
Dolar/TL, dün yüzde 0,07 yükselişle 40,0730'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,22 artışla 40,1715'den işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI
Yurt içindeki altın fiyatlarında güne başlangıç fiyatları şöyle:
Gram altın: 4 bin 318 lira
Çeyrek altın: 7 bin 321 lira
Cumhuriyet altını: 29 bin 827 lira
Tam altın: 29 bin 283 lira
Yarım altın: 14 bin 641 lira
REKOR SEVİYELER
Ons altın: 3 bin 500 dolar
Gram altın: 4 bin 348 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında güne başlangıç fiyatları şöyle:
Dolar: 40,1715 lira
Euro: 47,0114 lira
Sterlin: 54,3869 lira
TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE KRİTİK GÜN
“Terörsüz Türkiye” sürecinde bugün kritik bir dönemece giriliyor.
Terör örgütü PKK, Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” doğrultusunda bugün silah bırakma sürecinin başlanması bekleniyor.
Ankara, Bağdat ve Erbil'in koordinasyonundaki silah bırakma işlemi, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye şehrinin kırsalında gerçekleştirilecek.