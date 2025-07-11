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PKK'nın silah bırakma sürecinde altın ve döviz fiyatları

"Terörsüz Türkiye" ideali yolunda bugün önemli bir dönemeç geçiliyor. Bu süreç piyasalar ve yatırımcılar tarafından ilgi ile takip ediliyor. Gram altın güne 4 bin 318 liradan dolar ise 40,1715 liradan başladı.

AA AA
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PKK'nın silah bırakma sürecinde altın ve döviz fiyatları

Altının ons fiyatı Fed'in faiz indirimlerine yönelik iyimserliğin artmasıyla yükselişini üçüncü işlem gününe taşıyarak yüzde 0,3 artışla 3 bin 340 dolardan alıcı buluyor.

Dolar/TL, dün yüzde 0,07 yükselişle 40,0730'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,22 artışla 40,1715'den işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI

Yurt içindeki altın fiyatlarında güne başlangıç fiyatları şöyle:

Gram altın: 4 bin 318 lira

Çeyrek altın: 7 bin 321 lira

Cumhuriyet altını: 29 bin 827 lira

Tam altın: 29 bin 283 lira

Yarım altın: 14 bin 641 lira

REKOR SEVİYELER

Ons altın:  3 bin 500 dolar

Gram altın: 4 bin 348 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında güne başlangıç fiyatları şöyle:

Dolar: 40,1715 lira

Euro: 47,0114 lira

Sterlin: 54,3869 lira

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE KRİTİK GÜN

“Terörsüz Türkiye” sürecinde bugün kritik bir dönemece giriliyor.

Terör örgütü PKK, Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” doğrultusunda bugün silah bırakma sürecinin başlanması bekleniyor.

Ankara, Bağdat ve Erbil'in koordinasyonundaki silah bırakma işlemi, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye şehrinin kırsalında gerçekleştirilecek.

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