Platinin yıldızı parladı! Fiyatı 11 yılın zirvesine çıktı

Değerli metallerden Platin, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin etkisiyle atağa geçti.

Otomotivden sağlığa kadar pek çok alanda kullanılan platin Eylül 2014'ten bu yana en yüksek fiyat seviyesine ulaştı.

Platin fiyatları, talepteki artış ve piyasa açığı beklentileriyle son 11 yılın zirvesine çıkarak ralliye girdi.

Çin'in nisan ayında ciddi anlamda platin ithalatı gerçekleştirdiği biliniyor.

TALEP FAZLASI BEKLENİYOR

Platin bu yıl beklenen güçlü yatırımcı talebi ve Çin alımlarıyla son bir ayda yüzde 35 değer kazandı.

Yılbaşından bu yana yükseliş ise yüzde 48'e ulaştı.

EN FAZLA KAZANAN DEĞERLİ METAL

Platinin ons fiyatı uluslararası piyasalarda yıl başından bu yana yüzde 40'ın üzerinde artarak altın, gümüş ve paladyum dahil değerli metaller arasında en fazla değer kazanan ürün oldu.