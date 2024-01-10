Pompa yazar kasaları değiştirmenin maliyeti açıklandı! 3,5 milyar lira Akaryakıt alıyormuş gibi fatura düzenlenerek vergiden düşülmesinin önüne geçilmek istendi. Haksız kazanç sağlanmasının önlenmesi için getirilen tedbirin maliyeti açıklandı. Geçiş zorunluluğu ise 31 Ocak'ta sona erecek.

AA

Akaryakıt kaynaklı vergi kayıp ve kaçağının engellenmesi amacıyla pompalardaki ödeme kaydedici cihazların, tam otomasyonlu yeni nesil cihazlarla değiştirilmesine karar verildi.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, bu değişimin maliyeti ve uygulamada karşılaşılan zorlukları anlattı.

Türkiye'de yaklaşık 12 bin 551 akaryakıt istasyonu ve 62 bin eski nesil pompa yazar kasa var.

Eski cihazların yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla değiştirilmesinin maliyeti ise yaklaşık 3 milyar 500 milyon lira.

Yeni kasaları satın alma süresi 31 Ocak'ta sona erecek.

Kurulum süreci için öngörülen son tarih ise 29 Şubat.

Deprem bölgesinde geçiş süreci: 30 Nisan'a kadar

Eski nesil pompa yazar kasaların değişimi ile ilgili sürecin geçen yıl şubatta meydana gelen depremler sebebiyle ertelendiğini ifade eden Okumuş, depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'te eski nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların yenilenme süresinin 30 Nisan'a uzatıldığını bildirdi.

"62 bin eski nesil pompa yazar kasa var"

Okumuş, akaryakıt sektöründe, 40 bini Elektrikli Kayıt Ünitesiz (EKÜ'süz), 22 bini EKÜ'lü olmak üzere 62 bin eski nesil pompa yazar kasa olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

Bunların 40 bin adedi yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla değiştirildi. Kalan 22 bin eski nesil ödeme kaydedici cihazların yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla değişim süresi yeniden belirlendi. 62 bin eski nesil ödeme kaydedici cihazın, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla değiştirilmesinin maliyeti yaklaşık 3 milyar 500 milyon lira tutuyor.

"Cihazların kurulumları zaman alıyor"

Okumuş, yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların kurulumlarının çeşitli teknik sebeplerden dolayı zaman aldığını anımsattı.

"Pompa ödeme kaydedici cihazlarla değişim süreci 2 Mayıs 2023'te tamamlandı"

Geçen yıl meydana gelen depremler nedeniyle ilan edilen yerler hariç olmak üzere akaryakıt istasyonlarında EKÜ'süz eski nesil pompa ödeme kaydedici cihazların yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlarla değişim sürecinin 2 Mayıs 2023'te tamamlandığını belirten Okumuş, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 2 milyar 250 milyon lira harcandı"

Türkiye genelinde yaklaşık 12 bin 551 akaryakıt istasyonu var. Dolayısıyla değişim sürecinde tüm riskler dikkate alınıyor. Cihazların değişimi için bugüne kadar 2 milyar 250 milyon lira harcandı.

"1 milyar 250 milyon lira harcanması planlanıyor"

Bundan sonraki süreçte de yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira harcanması planlanıyor. EKÜ'lü eski nesil pompa ödeme kaydedici cihazların yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara geçiş zorunluluğu 31 Ocak'ta sona erecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)