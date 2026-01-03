Q Yatırım Bankası'na yönelik büyük operasyon: 9 kişi gözaltına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Q Yatırım Bankası hakkında “tefecilik” suçlamasıyla başlattığı soruşturma derinleştirildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucu şüpheli Ali E. ile bağlantılı olduğu yönünde tespitler bulunan; Serkan Ö., Muzaffer A.S., Cem F.O., Hakkı Ç., Hacı M.İ., İbrahim B., Selda Y., Mehmet S.Ö. ve Fatih S. isimli şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından 'Tefecilik ve Aklama' suçları yönünden yürütülen 2025/202063 sayılı soruşturma dosyası kapsamında; Q Yatırım Bankası yetkilileri tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan yetki dışında ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulanmak suretiyle mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi adı altında haksız kazanç sağlamak amacıyla borç para verildiği ve bu şekilde haksız kazanç sağlandığı belirlenmiştir.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA YENİ TESPİTLER

Soruşturma kapsamında daha önce Q Yatırım Banka yetkilisi şüpheli Ali E., diğer şüpheliler Yasef M. ve Mehmet A. hakkında 7 Kasım 2025 tarihinde adli işlem yapılmıştır. Soruşturmanın derinleştirilmesi neticesinde; şüpheli Ali E. ile bağlantılı olduğu yönünde tespitler bulunan; Serkan Ö., Muzaffer A.S., Cem F.O., Hakkı Ç., Hacı M.İ., İbrahim B., Selda Y., Mehmet S.Ö. ve Fatih S. isimli şahıslar hakkında Başsavcılığımızca yeni tespitler yapılmıştır.

DÖRT ŞEHİRDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu çerçevede; İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın illerinde İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli hakkında gözaltına talimatı verilmiştir. Şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş olup, söz konusu işlemler devam etmektedir.

"ÖRGÜTSEL YAPI İNCELENİYOR"

Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir.

SUÇLAMA: GELİRLERİ AKLAMA

Bankanın, yüksek faiz uygulayarak mali sıkıntı yaşayan şirketlere borç para verdiği ve bu yolla elde edilen gelirlerin aklandığı öne sürülüyor.

Başsavcılığın daha önce yaptığı açıklamaya göre, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda tanımlı yetki sınırlarının aşıldığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen oranların üzerinde faiz uygulandığı tespit edildi.

HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMAK

Bu yöntemle mali zorluk içindeki şirketlere “kredi” adı altında borç verilerek haksız kazanç sağlandığı; alınan beyanlar ve hazırlanan raporlarla ortaya konuldu.

TEFECİLİK

Soruşturma kapsamında, Q Yatırım bankasının yetkililerinden Ali E. ile Yasef M. çıkarıldıkları mahkemece “tefecilik” suçundan tutuklandı.