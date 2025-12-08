QNB Türkiye'den küresel ilk: İklim geçiş tahvili ihraç edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

QNB Türkiye, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile toplam 100 milyon ABD doları tutarında İklim Geçiş Tahvili (Climate Transition Bond) ihracını başarıyla tamamladı.

İşlem, Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği’nin (ICMA) Kasım 2025’te yayımladığı İklim Geçiş Tahvili Kılavuzu ile tam uyumlu olarak gerçekleştirilen dünyadaki ilk uygulamalar arasında yer aldı.

Bu yapı, IFC’nin küresel ölçekteki ilk İklim Geçiş Tahvili yatırımı olması nedeniyle uluslararası piyasalarda önemli bir dönüm noktası niteliği taşıdı. Aynı zamanda QNB Türkiye’nin sürdürülebilir finansman alanındaki öncü konumunu da güçlendirdi.

“DÜŞÜK KARBONLU EKONOMİYE GEÇİŞTE AKTİF SORUMLULUK ÜSTLENİYORUZ”

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan açıklamasında şunları söyledi:

Geçen yıl Türkiye’nin ilk mavi bono ihracını gerçekleştirmiştik. Bugün ise küresel ölçekte ilk İklim Geçiş Tahvili ihracını tamamlayarak önemli bir adım daha atıyoruz. IFC’nin dünyadaki ilk yatırımını bu tahvil aracılığıyla yapması, Türkiye’nin dönüşüm potansiyeline duyulan güvenin güçlü bir göstergesi. Sağlanan kaynak, karbon yoğun sektörlerin düşük karbonlu üretime geçişini hızlandıracak projelerin finansmanında kullanılacak. QNB Türkiye olarak bu dönüşümde aktif sorumluluk üstleniyoruz.

Tan, Banka'nın 2050 Net Sıfır hedefi doğrultusunda ilerlediğini ve İklim Geçiş Tahvili gibi yenilikçi yapıların bu hedefi somut yatırımlarla desteklediğini vurguladı.

IFC: TÜRKİYE’NİN 2053 NET SIFIR YOLCULUĞUNU HIZLANDIRMAK İSTİYORUZ

IFC Orta Doğu ve Orta Asya Finansal Kurumlar Grubu Bölgesel Endüstri Başkanı Momina Aijazuddin, şunları kaydetti:

Gelişmekte olan bir piyasada ilk kez gerçekleştirilen bu tür bir ihraca yatırım yaparak özel sermayeyi bilim temelli, güvenilir karbonsuzlaşma planlarına yönlendirmeyi ve Türkiye’nin 2053 net sıfır hedefine giden yolu hızlandırmayı amaçlıyoruz. Bu yatırım, ekonomide dönüşümün sağlanabilmesi için enerji verimliliğinde ve istihdam yaratmada kritik rol oynayan sanayinin sürece dahil edilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor.

GEÇİŞ FİNANSMANI NEDİR?

Geçiş finansmanı, karbon yoğun sektörlerin daha düşük karbonlu üretim modellerine geçebilmesi için gerekli yatırımları destekleyen bir finansman yaklaşımıdır.

Yalnızca yeşil projelere fon sağlamaz; aynı zamanda üretim süreçlerinin dönüşümünü ve karbon salımının azaltılmasını hızlandırır.

Bu nedenle çimento, demir-çelik ve enerji gibi karbon emisyonu yüksek sektörlerin temiz teknolojilere geçişinde stratejik bir köprü işlevi görür.

Bu çerçevede sağlanan 100 milyon ABD doları tutarındaki 5 yıl vadeli fon; QNB Türkiye’nin Net Sıfır yolculuğunu güçlendirirken, Türkiye’nin üretim yapısının karbonsuzlaşmasına doğrudan katkı sunacaktır.