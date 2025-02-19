Ramazan ayında ayçiçeği yağına zam yok

AA

Ramazan ayında kırmızı ete zam yapılmayacağı açıklandıktan sonra bir güzel haber de zeytinyağı tarafından geldi.

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (KARADENİZBİRLİK), ayçiçeği fiyatına Ramazan ayı boyunca artırım yapmayacağı bildirildi.

"ENFLASYONLA MÜCADELEYE DESTEK"

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, yaptığı yazılı açıklamada, enflasyonla mücadeleye destek olacaklarını belirtti.

"HER KESİM ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI"

Ülkede özellikle gıda fiyatlarının kontrol altına alınmasının büyük önem taşıdığı bir sürecin yaşandığını vurgulayan Erarslan, "Türkiye, enflasyonla mücadele süreci içerisindedir. Bu mücadeleye katkıda bulunmak, özellikle gıda fiyatlarında yaşanan artışların önüne geçmek için her kesimin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekir." ifadesini kullandı.

"ZEYTİNYAĞINA RAMAZAN SONUNA KADAR ZAM YOK"

Erarslan, yönetimi kurulu olarak bugünden itibaren Ramazan ayının sona ereceği 29 Mart Cumartesi gününe kadar KARADENİZBİRLİK markalı ayçiçeği yağı ürünlerine zam yapılmaması kararı aldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti: