Ramazan öncesi ihtiyaç sahipleri için 1,9 milyar lira kaynak Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 1,9 milyar lira tutarında kaynak aktarıldı.

Göster Hızlı Özet Ramazan öncesi ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 1,9 milyar lira kaynak aktarıldı.

Aktarılan kaynak, ihtiyaç sahibi hanelerin gıda gereksinimlerinin karşılanması için kullanılacak.

Ramazan, paylaşma ve dayanışma ayı. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hızlı ve etkin bir destek gündemde. Bu amaç doğrultusunda Ramazan öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin gıda gereksinimlerinin karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 1,9 milyar lira kaynak aktarıldı. SYDV'lere aktarılan kaynağın ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılması için ekipler titiz bir çalışma yürütüyor. RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMLARI ÖNCESİNDE AYRI DAĞITIM Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için Türkiye genelindeki SYDV'ler aracılığıyla yardımlar sürüyor.

