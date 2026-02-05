Ramazan'da market kart dönemi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ramazan'da işverenlerin çalışanlarına gıda yardımı ihtiyacı, market kartları ile yapılıyor.

Şirketlerin Ramazan döneminde çalışanlarına sunduğu desteğin, normal dönemlere kıyasla 2,5 kat arttığı belirtiliyor.

Ramazan ayında işverenlerin gıda yardımı ihtiyacına yönelik, çalışanların alışverişlerini kendi tercihlerine göre yapabilmesine imkan tanıyan "Market Kart" çözümü giderek yaygınlaşıyor.

ÇALIŞANLAR MARKET KARTLARINI İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA KULLANIYOR

Ramazan'da geleneksel gıda kolileri yerine çalışanlara kendi ihtiyaçlarına göre seçim yapma özgürlüğü sunan çözümler, şirketlere operasyonel kolaylık ve vergi tasarrufu sağlıyor.

Market Kart ürünüyle Ramazan ve bayram dönemlerinde çalışanların temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına imkan tanıyor.

Bu kartlar, yerel market ya da zincir marketlerde geçerli olabiliyor.

İŞVEREN DE ÇALIŞAN DA MUTLU

Bu kart üzerinden işverenler hızlı, zahmetsiz ve maliyet avantajlı şekilde yönetebilecekleri bir çözüm sunarken, çalışanlara da ihtiyaçlarını en sevdikleri zincir ve yerel marketlerden özgürce karşılama imkanı sağlıyor.

VERGİ AVANTAJI

Örnek vermek gerekirse; Pluxee Market Kart, Ramazan ayı dışında yeni yıl ile Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dönemlerde de kullanılabilirken, işverenlere de yıl boyunca gıda yardımı sağlama olanağı sunuyor. Yüzde 45'e varan vergi avantajı, işverenlere gıda yardımlarında önemli bir maliyet avantajı sağlıyor. Buna göre, bir çalışana 5 bin lira tutarında destek sunulması halinde, 50 çalışanı bulunan bir işletmede nakit ödemeye kıyasla yaklaşık 150 bin liraya kadar vergi tasarrufu elde edilebiliyor.