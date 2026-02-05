ATP Capital, CloudOne ile yapay zekâ girişimlerin önünü açıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İnovasyon ve uzun vadeli değer yaratma odağıyla yatırım stratejisini sürdüren ATP Capital Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATP Capital), yapay zekâ ve veri bilimi alanında yeni bir yatırım kararı aldı.

ATP Capital tarafından İTÜ Teknokent’te faaliyete geçirilen Cloudone Bilişim ve Teknoloji A.Ş. (CloudOne), sunduğu ürün ve hizmetlerle bu vizyonu hayata geçirmeyi; yenilikçi yapay zekâ girişimleri ve girişimcilerinin gelişimini desteklemeyi hedefliyor.

YENİ BİR İŞ MODELİ DOĞUYOR

ATP Capital ise bu yapı aracılığıyla teknoloji geliştirme süreçlerini yatırım perspektifiyle birleştirerek, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir iş modellerinin oluşmasına zemin hazırlıyor.

İTÜ Teknokent ekosistemi içinde şekillenen CloudOne; akademik bilgi birikimi, girişimcilik kültürü ve kurumsal deneyimi bir araya getiren bir üretim alanı olarak kurgulanıyor. Bu yaklaşım, erken aşamadaki fikirlerin doğru ekipler ve teknolojilerle buluşarak olgunlaşması, yatırım yapılabilir girişimlere dönüşmesi ve küresel pazarlara açılabilecek ölçekte büyümesini destekliyor.

“YATIRIM YAKLAŞIMIMIZ, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ÖLÇÜLEBİLİR DEĞER YARATIMI ÜZERİNE KURULU”

ATP Capital CEO’su Alp Can Gökdeniz, alınan yatırım kararının uzun vadeli yatırım vizyonlarının önemli bir parçası olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

Yapay zekâ ve veri bilimi alanını, geleceğin iş modellerini şekillendiren temel yatırım alanlarından biri olarak konumlandırıyoruz. CloudOne ile oluşturduğumuz yapı; teknoloji geliştirme, ürünleştirme ve girişim üretme süreçlerini aynı çatı altında toplayarak, ölçeklenebilir ve yatırım yapılabilir projelerin ortaya çıkmasını sağlayacak. Odağımız, gerçek ihtiyaçlara dokunan, pazarda karşılığı olan ve küresel ölçekte büyüyebilecek çözümler ortaya koymak.

ATP Capital, gerçekleştirdiği yatırımla yapay zekâyı yalnızca bir teknoloji alanı olarak değil; uzun vadeli büyümenin, verimlilik artışının ve rekabet avantajının stratejik bir unsuru olarak ele alırken, yeni girişimlerin ortaya çıkmasına olanak sağlayan sürdürülebilir bir değer üretim modeli oluşturmayı amaçlıyor.