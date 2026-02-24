Rekabet Kurulu, bankalara soruşturma başlattı

Yapı Kredi, Rekabet Kurulu'nun iş gücü piyasasında rekabetin korunması kapsamında bazı bankalar hakkında soruşturma açtığını açıkladı.

Bankadan KAP’a yapılan açıklamada, Rekabet Kurulu’nun 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Yapı Kredi’nin de aralarında bulunduğu bazı banka ve finansal kuruluşlar ile çeşitli şirketler hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdiği belirtildi.

"SORUŞTURMA AÇILMASI KANUNU İHLAL ANLAMINA GELMİYOR"

Açıklamada, soruşturma açılmasının ilgili kurumların kanunu ihlal ettiği veya ceza yaptırımıyla karşı karşıya olduğu anlamına gelmediği, şu sözlerle vurgulandı:

Bilindiği üzere Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.

GELİŞMELER PAYLAŞILACAK

Konuya ilişkin önemli gelişmelerin, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.