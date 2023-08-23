Rekabet Kurulu emlak ve araç satış platformuna 40,1 milyon lira ceza verdi Konut ve araç satışındaki fahiş fiyat uygulamalarının görüldüğü internet platformlarına cezalar verilmeye devam ediyor. Amacın caydırıcı yöntemlerle piyasadaki fiyat dengesizliğini gidermek olarak açıklanıyor.

AA

Bir yandan Ticaret Bakanlığı bir yandan Rekabet Kurulu, fiyatları olduğundan yükseğe çıkarak ve haksız uygulamalara neden olan ilanları mercek altına almıştı.

Bu anlamda Rekabet Kurulu'na gelen bir platformun faaliyetleri izlendi ve gelinen süreçte emlak ve vasıta satış/kiralama platform hizmetleri pazarındaki uygulamaları nedeniyle para verilmesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurulu, emlak ve vasıta satış/kiralama platform hizmetleri pazarındaki uygulamalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği gerekçesiyle Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ'ye (sahibinden.com) 40,1 milyon lira idari para cezası uyguladı ve firmaya bazı yükümlülükler getirdi.

Platforma atfedilen iddialardan bir kısmı ret edildi ancak kendisine ilan veren kurumsal müşterilerinin ilanda değişiklik yaptığında diğer sitelere yansımamasını, diğer sitelerle ilgili bir rekabet kaybı olarak değerlendirildi.

Kanunun ihlali tespit edildi

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, şirket hakkında emlak ve vasıta satış/kiralama platform hizmetleri bakımından veri taşınabilirliğinin engellenmesi ve diğer yollarla Kanun'un ilgili maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kurumsal müşterilerinin farklı platformlarda ilan yayınlaması zorlaştırıyordu

Soruşturmada, emlak satış/kiralama ve vasıta satış platform hizmetleri pazarında hakim durumda olduğu tespit edilen sahibinden.com'un, emlak ve vasıta kategorilerindeki kurumsal üyelerinin (emlakçıların ve galericilerin) ilanlarını diğer ilan platformlarına taşımasını engellemek suretiyle birden fazla platform kullanmasını zorlaştırdığına, bu engellemenin ise rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğuna hükmedildi.

Kanun'un ilgili maddesinin ihlali niteliğindeki bu eylemleri nedeniyle sahibinden.com hakkında 40 milyon 150 bin 533 lira idari para cezası uygulandı.

İdari para cezasının yanı sıra yükümlülükler de getirildi

İdari para cezasının yanı sıra söz konusu ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için sahibinden.com'a birtakım yükümlülükler getirildi.

Veriler diğer platformlara taşınabilecek

Kararla, sahibinden.com'un emlak ve vasıta kategorilerindeki kurumsal üyeleriyle imzaladığı sözleşmelerde, üyelerin ilanlarına ilişkin verilerini diğer platformlara taşımasını engelleyecek nitelikteki hükümleri kaldırması gerekecek.

Ayrıca sahibinden.com, ilan sahiplerinin emlak ve vasıta ilanlarına ilişkin verilerini rakip platformlara etkin şekilde taşıyabilmelerini ve bu ilanlara ilişkin verilerini güncel tutabilmelerini temin edecek altyapıyı, herhangi bir bedel talep etmeden sağlayacak.

Edinilen bilgilere göre, ilan sahipleri, sahibinden.com ya da başka bir platforma bir kez ilan girişi yaptıktan sonra, aynı ilanı diğer platformlarda da yayımlamaktan imtina edebiliyor.

Rakip sitelerin pazara girişi zorlaşıyordu

Emlak ya da vasıta ilanlarındaki fiyatın değiştirilmesi gerektiğinde, bu değişikliğin tüm ilan sitelerinde ayrı ayrı yapmak zorunda kalıyor. Bu durum, sahibinden.com'a giriş yapan ilan sahiplerinin, diğer platformlara da ilan vermelerine engel oluyor ve rakip sitelerin pazara girişini güçleştiriyor.

Yapılan değişiklikler tüm sitelere yansıyacak

Karar, emlakçılar ve galericilerin, sahibinden.com'da yayınladıkları ilanları üye oldukları diğer ilan platformlarına kolaylıkla taşıyabilmesini sağlayacak, bu platformda ilana ilişkin fiyat gibi verilerde değişiklik yapıldığında, söz konusu değişiklikler diğer platformlardaki ilanlarına da yansıyacak.

Kurul, verilerin sahibiden.com üzerinden diğer platformlara taşınması yanında, rakip platformlardan ilan girişi yapanların da bu verilerini bu siteye taşıyabilmelerinin de önünü açtı.

İlan değişikliklerini yansıtacak bir altyapı hazırlayacak

Karara göre, sahibiden.com dışındaki rakip platformlarda üyeliği bulunan emlakçıların ve galericilerin, bu platformlarda yayımladıkları ilanlarını internet sitesine taşımak istemeleri ve rakip platformların da bu talebi kabul etmesi halinde, sahibinden.com'un söz konusu üyelerin verilerini taşıyabilmelerini ve güncel tutabilmelerini sağlayacak altyapıyı herhangi bir gecikmeye mahal vermeksizin, makul olan en kısa sürede ve herhangi bir bedel talep etmeksizin kurması gerekecek.

Platformun yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği üç yıl izlenecek

Platformun bu uyum tedbirlerini gerçekleştirmesi, ilk uygulanma tarihinden itibaren üç yıl boyunca Rekabet Kurulu tarafından yıllık olarak izlenecek.

Ret edilen iddialar

Öte yandan Kurul, teşebbüsün dopingli ilanları şeffaf şekilde yayınlamadığı, doğal reklam uygulamasında şeffaf davranmadığı, sıralama algoritması yoluyla kendini kayırdığı ve sağladığı diğer hizmetlerde (emlak/araç değerleme, sıfır araç satışında yetkili bayiye yönlendirme, ekspertiz sağlama gibi) kendini kayırdığı/yanıltıcı sonuç verdiği ve bu yollarla rekabetin sınırlanmasına yol açarak hakim durumunu kötüye kullandığı iddialarının reddine karar verdi.