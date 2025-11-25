Rekabet Kurulu'ndan Coca-Cola’ya 'veri silme' cezası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rekabet Kurulu, Coca-Cola’da gerçekleştirilen yerinde inceleme sırasında veri silindiğini tespit etti. Kurul, şirketin incelemeyi engellediği ve zorlaştırdığı gerekçesiyle yaklaşık 282 milyon TL idari para cezası uyguladı.

"TEK BİR VERİ SİLME, CEZAİ İŞLEME TABİ"

Kurul açıklamasında, yerinde inceleme başladıktan sonra hiçbir cihazdan veri silinmemesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "Tek bir silme işlemi dahi şirketi cirosunun binde beşi oranında cezayla karşı karşıya bırakıyor. İncelemelerde en güncel, yüksek teknolojili cihazlar kullanılıyor ve veri silme girişimleri çok kısa sürede tespit edilebiliyor" denildi.

Ayrıca incelemenin yalnızca işle ilgili verileri kapsadığı, kişisel veya özel nitelikli verilerin kapsam dışında tutulduğu belirtildi.

YERİNDE İNCELEME, HUKUKİ BİR ZORUNLULUK

Rekabet Kurulu, yerinde incelemelere tam ve şeffaf iş birliği sağlamanın sadece hukuki bir zorunluluk olmadığını, ağır cezalardan kaçınmanın da tek yolu olduğunu ifade etti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: