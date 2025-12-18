Gayrimenkulde 2025 haritası: Yılın en çok değerlenen şehirleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025 yılının gayrimenkuldeki enleri belli oldu.

Makro sıkılaşma politikaları, finansman modellerindeki dönüşüm, göç hareketliliği, ulaşım yatırımları ve yaşam tarzı tercihlerindeki değişimler; konut, arsa ve ticari gayrimenkul segmentlerini farklı yönlerde etkiledi.

2025 yılı boyunca Türkiye gayrimenkul piyasasını 4 milyon satırlık veri seti üzerinden analiz ederek yılın “En”leri açıklandı.

Fiyat artış hızının normalleştiği, finansmanda çok kanallı yapının güçlendiği ve bölgesel ayrışmanın belirginleştiği 2025; hem yatırımcı hem de hane halkı davranışlarının yeniden şekillendiği bir döneme işaret ediyor.

DEĞERİNİ EN ÇOK ARTIRAN İLÇE: ÇANKAYA

Gaboras’ın 2025 analizleri; İstanbul, Ankara ve İzmir’in satışta yine ilk üçte yer aldığını, 2025’te değerini en iyi koruyan ve artıran ilçenin Çankaya olduğunu, reel fiyat düşüşünün ise özellikle Muğla, Aydın ve Antalya’da belirginleştiğini ortaya koyuyor. Türkiye’nin gayrimenkul haritası bu yıl keskin bir bölgesel ayrışma yaşadı.

2025, Türkiye gayrimenkul piyasası açısından hem ekonomik göstergelerin hem de hane halkı davranışlarının belirgin şekilde değiştiği bir yıl oldu.

YATIRIMCININ ODAĞINDA OLANLAR

Yatırımcıların odağı “stratejik lokasyon”, “erişilebilir finansman”, “kira potansiyeli” ve “bölgesel değerleme farkları”na kayarken; Gaboras’ın detaylı veri tabanında 2025 boyunca öne çıkan başlıklar fiyat artış hızındaki normalleşme, çeper bölgelerdeki ivme, turizm koridorlarının güçlenmesi ve çok kanallı finansman modelinin kalıcı hale gelmesi oldu.

“2025’TE BAŞLAYAN YAPISAL KIRILMA, TÜRKİYE’NİN GAYRİMENKUL EKOSİSTEMİNİ 2030’A TAŞIYACAK”

Gayrimenkulün yalnızca bir barınma kararı değil, uzun vadeli finansal ve yaşam stratejisinin merkezi olduğunu vurgulayan Gaboras CEO’su Ruhi Konak, şu değerlendirmede bulundu:

2025’te ortaya çıkan tablo, Türkiye gayrimenkul piyasasının tek eksenli yapıdan çıkarak çok katmanlı bir dengeye yöneldiğini gösteriyor. Fiyat artış hızının normalleşmesi, tasarruf finansmanının yükselişi, çeper ilçelerdeki ivme ve yaşam tarzı tercihlerindeki dönüşüm; hem yatırımcı davranışını hem de şehirleşme dinamiklerini yeniden tanımladı. Gayrimenkul artık yalnızca bir satın alma kararı değil; finansmana erişim, lokasyon stratejisi, mobilite, kira potansiyeli ve yaşam kalitesinin birlikte değerlendirildiği kapsamlı bir tercih haline geldi. Gaboras olarak bu çok değişkenli yapıyı veriyle okuyarak, 2026 ve sonrasında daha şeffaf, öngörülebilir ve rasyonel bir gayrimenkul ekosisteminin şekilleneceğini öngörüyoruz.

Gaboras’ın kapsamlı analizine göre 2025’in En’leri; ülke genelinde talebin, fiyat hareketliliğinin, yatırım eğilimlerinin ve yaşam trendlerinin hangi bölgelere kaydığını net biçimde ortaya koyuyor.

2025’İN GAYRİMENKUL EN’LERİ

2025’İN EN ÇOK KONUT SATILAN İLLERİ

(TÜİK Ocak–Kasım verileri + yıl kapanış tahmini)

İstanbul – 24 bin 234 adet

Ankara – 12 bin 706 adet

İzmir – 8 bin 540 adet

Antalya – 6 bin–7 bin 200 adet (tahmini)

Bursa – 4 bin 200–5 bin adet (tahmini)

2025’İN EN ÇOK DEĞER KAZANAN İLÇELERİ

(Gaboras Fiyat Endeksi – yıllık değişim)

İzmir / Bayraklı – yüzde 32–35

Ankara / Etimesgut – yüzde 40–45 (arsa)

Antalya / Konyaaltı – yüzde 27–30

İstanbul / Çekmeköy – yüzde 35–40 (özellikle müstakil konut ve villa)

Bursa / Nilüfer – yüzde 30–33

Yükselişin temel nedenleri; yeni ulaşım projeleri, sınırlı arsa arzı, göç kaynaklı talep ve yeni konut projeleri oldu.

2025’TE REEL FİYATI GERİLEYEN İLLER

(TCMB Konut Fiyat Endeksi + TÜFE bazlı reel hesaplama)

Muğla – reel yüzde -8 ila -11

Aydın – reel yüzde-6 ila -9

Antalya – reel yüzde-4 ila -8

2025’İN FİNANSMAN EN’LERİ



(BDDK, FKB ve TÜİK verileri)

Toplam konut kredisi hacmi: 659 milyar TL

Tasarruf finansmanı büyümesi (2024): Yüzde 298

2025 ilk yarı ek büyüme: yüzde 25

Konut ediniminde tasarruf finansmanının payı: Yüzde 33,6

İpotekli konut satışları (Kasım): 21.499 adet

İpotekli satış değişimi: Yüzde -1,4

2025, finansmanda tek kanaldan çok kanallı modele geçişin kesinleştiği yıl oldu.

2025’TE EN HIZLI TALEP ARTIŞI GÖSTEREN GAYRİMENKUL TÜRLERİ

Arsa (Kuzey Marmara Koridoru)

Küçük metrekareli ticari birimler

2+1 konutlar (çeper ilçeler)

Turizm bölgelerinde kısa dönem kiralamaya uygun evler

Teknopark ve üniversite çevresi konutları

2025’TE TALEBİN EN HIZLI ARTTIĞI YAŞAM AKSLARI

İstanbul: Ümraniye – Ataşehir – Sancaktepe – Kadıköy – Beşiktaş

İzmir: Bayraklı – Karşıyaka – Çiğli

Ankara: Etimesgut – Yenimahalle

Antalya: Kepez – Döşemealtı

2025’TE YATIRIMCININ EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ ÜRÜNLER

Arsa ve orta vadeli yatırım paketleri

Düşük metrekareli 2+1 konutlar

Kentsel dönüşüm bölgelerindeki eski yapılar

Lojistik ve mikro ticari birimler

Yazlık bölgelerde yüksek kira getirili mülkler

2025’İN EN BELİRGİN DEMOGRAFİK HAREKETİ

Çeperden merkeze mikro göç

Çekmeköy → Ümraniye

Sancaktepe → Ataşehir

Büyükçekmece → Avcılar / Beylikdüzü

2025’İN GASTRONOMİ VE GAYRİMENKUL KESİŞİM SEMTLERİ

Kalamış – Caddebostan

Bomonti

Balat – Fener

2025’İN EN “YÜRÜNESİ” MAHALLELERİ

Moda

Arnavutköy

Alsancak – Karataş

Bahçelievler (Ankara)

2025’TE İLK EVİNİ ALAN GENÇLERİN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ SEMTLER

Küçükçekmece – Halkalı

Sancaktepe – Samandıra

Karabağlar – Buca

Etimesgut – Keçiören