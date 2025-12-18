Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ başkanlarıyla görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı asgari ücretini belirlemek için bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Komisyonda işçi kesimini temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Komisyon'a katılmayacağını ilan etmişti.

VEDAT IŞIKHAN, ERGÜN ATALAY'LA GÖRÜŞTÜ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi.

VEDAT IŞIKHAN: TÜRK-İŞ'İN KARARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Toplantı sonrası açıklama yapan Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ'in kararında bir değişiklik olmadığını bildirerek şu ifadeleri kullandı:

2026 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere çalışmaları başlattık. Bugün saat 14.00’te ikinci toplantı yapılacak. Daha önce de ifade ettiğim gibi, Bakanlık olarak sosyal diyalog sürecini sürdüreceğimizi söylemiştik. Bugün de sağ olsun, saygıdeğer TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Bey’i ziyaret ettim. Geçen hafta bize ilettikleri, komisyona sundukları ve komisyona katılmama gerekçelerini bir kez daha yinelediler. Herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Bu çerçevede süreci sürdürmeye devam edeceğiz.



Bundan sonraki aşamada HAK-İŞ Başkanı’nı da ziyaret ederek sosyal diyalog sürecini işleteceğiz. Görüşlerini alacak ve komisyona sunacağım.

KARARI KOMİSYON VERECEK

Bir gazetecinin Atalay'ın "Geçen seneden alacağımız var." açıklaması sorusu üzerine Bakan Işıkhan, "Rakam belli değil. Hepsi Komisyon'da değerlendirilecek. Komisyon'un amacı bu. Komisyon'a rakamlar gelecek. Her zaman çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimiz, işverenlerin de girişimlerini engellemeyeceğimiz ortak bir noktada buluşacağımızı ümit ediyorum." dedi.

ERGÜN ATALAY: TOPLANTIYA KATILMAYACAĞIZ

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, bugün Hacettepe Üniversitesi Çalışma Hukuku Buluşmaları'nın açılışında asgari ücret ile ilgili Komisyon'da yer almama nedenlerini açıklayarak, "Bugün de toplantı yapacaklar. Ben katılmıyorum ama bu, şu demek değil; yani orayı protesto edelim, sabote edelim. Öyle bir niyetimiz hiç olmadı." demişti.

Atalay'ın kararı Işıkhan'la yaptığı görüşme sonrasında da değişmedi.

VEDAT IŞIKHAN HAK-İŞ BAŞKANI MAHMUT ARSLAN'LA BİR ARAYA GELDİ

Bakan Vedat Işıkhan'ın ikinci durağı HAK-İŞ oldu. Görüşme sonrası HAK-İŞ'te açıklama yapan Bakan Işıkhan, şunları söyledi:

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan'la Bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmeler neticesinde elde ettiğimiz verileri biraz sonra başlayacak olan, hatta başlamış olabilir; komisyona ileteceğim ben de. Sosyal diyalog süreçlerini başlatıyoruz.

"MASADA İŞÇİ KESİMİNİN OLMAMASI EKSİKLİK DEĞİL ÇÜNKÜ TÜRK-İŞ'İN GÖRÜŞLERİNİ ALDIK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlık girişinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

Burada özellikle şunun altını çizmek isterim; masada işçi kesiminin olmaması çok önemli bir eksiklik değil.



Sizler de takip ettiniz biraz önce TÜRK-İŞ Genel Başkanımızı, TÜRK-İŞ’i ziyaret ettim. Orada sayın başkanın taleplerini, komisyonda yer almama gerekçelerini tekrar ifade ettiler.



Daha sonra HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ı ziyaret ettim. Burada önemli olan konu benim bu istişare sürecini yönetmemdeki amaç özellikle vurgulamak istiyorum; işçi kesimi masada yok, olmayabilir, ancak ben Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak biraz önce TÜRK-İŞ’e giderek TÜRK-İŞ masasını kurdum. HAK-İŞ’e giderek, HAK-İŞ masasını kurdum.



Şimdi de HAK-İŞ’in masasında bu istişareleri yaptık ve aldığımız bu görüşleri de komisyona, Genel Müdürümüze ileterek sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesine olanacak sağlayacağım.

"TALEPLERİ TOPLANTIYA KATILARAK İLETECEĞİM"

Vedat Işıkhan, aldığı bilgiler ve talepleri Komisyon toplantısına aktaracağını belirterek, asgari ücreti belirleme sürecinde birçok parametre olduğunu, bunları değerlendirerek belirli bir noktada mutabakata varılacağına inandığını belirtti.

BUGÜN EKONOMİK VERİLER KONUŞULDU

Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlığındaki toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşıldı.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.