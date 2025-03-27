Rekabet Kurumu kırmızı et sektörüne yönelik ihbarları araştırıyor

AA

Ramazan'da vatandaşın uygun fiyata et yemesi için anlaşmalar yapılmış ve marketlerdeki fiyatlar sabitlenmişti.

Bu kararın dışına çıkanların olduğu doğrultusunda gelen haberler üzerine Ticaret Bakanlığı devreye girdi

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kırmızı et sektörüne ilişkin eş anlı çok sayıda inceleme yürütüldüğünü ve bu konuda ellerinde önemli bulguların olduğunu belirtti.

Birol Küle'nin verdiği bilgilere göre, rekabeti ihlal eden teşebbüslere kanunun Rekabet Kuruluna verdiği yetkiye dayanarak cirolarının yüzde 10'u tutarında idari para cezası verilecek.

CİROLARININ YÜZDE 10'U TUTARINDA İDARİ PARA CEZASI

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kırmızı et sektörüne ilişkin eş anlı çok sayıda inceleme yürüttüklerini ve bu konuda önemli bulgular elde ettiklerini belirterek, "Rekabeti ihlal eden teşebbüslere kanunumuzun Rekabet Kuruluna verdiği yetkiye dayanarak cirolarının yüzde 10'u tutarında idari para cezası vereceğiz." dedi.

"ÇOK SAYIDA ŞİKAYET ALIYORUZ"

Son zamanlarda söz konusu sektördeki teşebbüslerin ürün fiyatlarını birlikte tespit ettiklerine, aralarında anlaşarak fiyatları yükselttiklerine veya arzı kısıtladıklarına ilişkin çok sayıda şikayet ve ihbar aldıklarına dikkati çeken Küle, "Kırmızı et sektörüne ilişkin eş anlı çok sayıda inceleme yürütüyoruz ve bu konuda elimizde önemli bulgular var." diye konuştu.

2023'TE VERİLEN BÜYÜK CEZA HATIRLATILDI

Küle, incelemelerine rağmen sektörde ihlali sürdüren teşebbüslere yönelik uyarıda bulunarak, "Rekabeti ihlal eden teşebbüslere kanunumuzun Rekabet Kuruluna verdiği yetkiye dayanarak cirolarının yüzde 10'u tutarında idari para cezası vereceğiz. Nitekim 2023'te sektörün önde gelen bir firmasına önemli para cezası tesis ettiğimizi hatırlatırım." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR YAPTIRIMDAN İMTİNA EDİLMEYECEK"

Küle, vatandaşın sağlıklı ve dengeli beslenmesi için kırmızı etin vazgeçilmez protein kaynağı olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti: