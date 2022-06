Rekabet Kurumu'ndan yumurta sektörüne soruşturma

Rekabet Kurumu, yumurta sektörüne yönelik 12 firma ve 13 üretici birliği hakkında iki ayrı soruşturma açtı.

Yumurta sektörünü yakından takip eden Rekabet Kurulu, yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren çeşitli teşebbüs ve birlikler hakkında, rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunup bulunmadıklarını tespit amacıyla şüpheler ve iddialar üzerine iki ayrı soruşturma açtı.

İki farklı soruşturma yürütülüyor

Rekabet Kurulu, 12 Mayıs tarihli toplantısında, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) ve üye birliklerin rekabeti kısıtlayıcı eylemlerde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla, YUMBİR'e üye 29 teşebbüs ve 13 teşebbüs birliği hakkında soruşturma başlattı.

Kurul ayrıca yine yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 teşebbüs hakkında da aynı gerekçe ile bir soruşturma açtığını duyurdu.

"25 üye birliği ve teşebbüs hakkında açılmış oldu"

Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Gülşen Coşkun, şu ifadeleri kullandı:

"Edindiğimiz bilgiye göre iki ayrı soruşturma başlatıldı. İlk soruşturma yumurta üreticileri merkez birliği ile birliğe bağlı 25 üye birliği ve teşebbüs hakkında açılmış oldu. Genel detaylarına baktığımızda Afyonkarahisar, Balıkesir, Bolu, Çorum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya ve Manisa’nın da olduğu noktalardaki birlik ve teşebbüsler bu kapsamda yer aldı.

"17 teşebbüs hakkında ayrı soruşturma"

Bir diğer soruşturma ise yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 teşebbüs ve teşebbüs birliği hakkında oldu. Bu iki ayrı soruşturma neden peki. Tek soruşturma değil. Edindiğimiz bilgilere göre bir soruşturma açıldı. O bilgi, belge ve bulgular incelenirken ikinci bir soruşturmanın açılmasına gerek duyuldu. Yani kapsam genişledi, bu nedenle iki soruşturma açılmış oldu."

Soruşturma açılan kurumların listesi

Rekabet Kurulu, internet sitesinden soruşturma açılan firmaların isimlerini yayınladı. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) ve YUMBİR’e üye birliklerin rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla; hakkında soruşturma açılmasına karar verilen kurumlar:

"Aytekin Tavukçuluk Yem Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Ş.Etaş Afyon Tavukçuluk İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti., İsmail Saraçoğlu Hayvan Ürünleri Petrol Gıda San. Ltd. Şti., Karem Yumurta Yem Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Kor Agro Organik Gıda İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kula Yağ ve Emek Yemsanayi Ticaret A.Ş., MNS Yumurta Hayvancılık Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Murat Gayretli Şahıs Şirketi, Özkul Tavukçuluk Yumurta Nakliye İnşaat Mimarlık Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Tezcan Hayvancılık Nakliyat Tarım Paz. San. Tic. Ltd. Şti., Yaşar Tavukçuluk Yem ve İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı teşebbüsler ile Afyonkarahisar Yumurta Üreticileri Birliği, Balıkesir Yumurta Üreticileri Birliği, Bandırma Yumurta Üreticileri Birliği, Başmakçı Yumurta Üreticileri Birliği, Bolu Yumurta Üreticileri Birliği, Çorum Yumurta Üreticileri Birliği, Gaziantep Yumurta Üreticileri Birliği, İzmir Yumurta Üreticileri Birliği, Kayseri Yumurta Üreticileri Birliği, Konya Yumurta Üreticileri Birliği, Manisa Yumurta Üreticileri Birliği, Tavşanlı Yumurta Üreticileri Birliği, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği."