Rekor kırdı! Kruvaziyer yolcu sayısı 10 ayda 2 milyonu geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğünce hazırlanan kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Uraloğlu, ocak-ekim döneminde Türkiye limanlarına 1.278 kruvaziyer gemiyle 2 milyonu aşkın yolcunun geldiğini belirtti.

Uraloğlu'nun açıklamasına göre, Türkiye limanlarına 10 ayda gelen kruvaziyer gemi sayısı, geçen yılın ocak-ekim dönemine kıyasla yüzde 14,9 artarak 1.278’e çıktı.

Abdulkadir Uraloğlu, kruvaziyer yolcu sayısının da yüzde 14,4 artışla 2 milyon 21 bin 326’ya ulaştığını bildirdi.

"KRUVAZİYERLER REKORA YELKEN AÇTI"

Uraloğlu, kruvaziyerlerin rekora yelken açtığını vurgulayarak, "Sadece 10 ayda, 2025 yılı için belirlediğimiz 2 milyon yolcu hedefini aştık." bilgisini verdi.

Ekimde limanlara uğrayan kruvaziyer gemi sayısının da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artışla 203'e yükseldiğine dikkati çeken Uraloğlu, kruvaziyer yolcu sayısının aynı dönemde yüzde 5,1 artışla 310 bin 872’ye ulaştığını kaydetti.

KUŞADASI LİMANI ZİRVEDE

Uraloğlu, ekimde Kuşadası Limanı'na 89 kruvaziyer gemiyle 138 bin 801, İstanbul limanlarına 35 kruvaziyer gemiyle 89 bin 144, Bodrum Limanı'na 17 kruvaziyer gemiyle 17 bin 692 yolcunun geldiğini, diğer limanlara da 62 gemi ile 65 bin 235 kruvaziyer yolcunun ulaştığını ifade etti.

ÖNE ÇIKAN LİMANLARIN BİLGİLERİ

10 aylık dönemde öne çıkan limanlara ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti: