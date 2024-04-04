Rekorunu yeniledi! Altının ons fiyatı 2 bin 300 doları aştı Fed Başkanı Powell'ın bu yılki potansiyel faiz indirimlerine verdiği desteğin de etkisiyle altının ons fiyatı yükseliş eğilimini üst üste 7. işlem gününe taşıdı.

AA

Merkez bankaları enflasyonla mücadele için faiz yükseltmişti. Şimdi ise politika faizinde düşüşe geçilmesi bekleniyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin beklentilerin güçlü kalması, altın gibi varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Altının ons fiyatı, 2 bin 300 doları aşarak 2 bin 304 dolarla rekor yeniledi.

Haziranda indirim bekleniyor

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 64, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 98 ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) yüzde 80 ihtimalle haziranda faiz indirimlerine başlayacağı öngörülüyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin dün yüzde 4,43 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkmasına karşın bu seviyelerden artan alımların etkisiyle yüzde 4,35 dengelendiğini aktardı.

Rekorun ardından altının ons fiyatı 2.293 dolardan alıcı buluyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklaması etkili oldu

Fed Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı açıklamada, Fed'in bu yıl politika faiz oranlarını düşürmeye başlaması gerektiğini yinelemesinin altın ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini kaydeden analistler, düşük faiz oranlarının, sürekli gelir getirmeyen altın tutmanın fırsat maliyetini azalttığını vurguladı.

Ons altın her gün yeni bir rekor kırdı

Altının ons fiyatının mart ayından beri yükseliş eğiliminde hareket ederek, bu hafta her gün rekor yenilerken, martta yüzde 9,3 yükselerek Temmuz 2020'den bu yana en büyük aylık artışını gerçekleştirdi.

Merkez bankalarının altın alımı

Analistler, altının ons fiyatının başta Çin ve Hindistan olmak üzere merkez bankalarının alımlarının ve Fed'in yaklaşan faiz indirimlerinden fayda sağlayacağının hesaplandığını kaydedildi.

jeopolitik gerilimler

Değerli metalin fiyatının, Orta Doğu ve Ukrayna gibi jeopolitik gerilimlerden de ek destek aldığını belirtti.

Yurt içinde altın fiyatları

Yurt içinde serbist piyasada gram altın 2 bin 344 lira, çeyrek altın 3 bin 975 lira, Cumhuriyet altını 16 bin 197 lira, tam altın 15 bin 902 lira ve yarım altın ise 7 bin 951 liradan satılıyor.

Gümüşün ons fiyatı

Gümüşün ons fiyatı da ons başına 27,23 dolara yükselerek Haziran 2021’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)