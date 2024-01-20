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Rize'de hamsi tezgahtaki krallığını istavrite kaptırdı

Rize'de hamsi tezgahtaki krallığını istavrite kaptırdı Balık av sezonu açıldıktan sonra ağlara en fazla hamsi geldi ve tezgahlara en fazla hamsi yansıdı. Geçen yılın az bulunan balığı hamsı için 2023 bereket yılı oldu. Ancak şimdi hamsi denizden daha az çıkıyor.