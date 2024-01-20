Geçen yılın en fazla tutulan balığı hamsi oldu.
Ancak hamsi şimdi tezgahtaki yerini istavrite bıraktı.
Geçtiğimiz günlerde Rize'de 3 kilosu 100 TL’den satılan hamsinin yerini bu kez istavrit aldı.
Hava şartlarının elvermemesinin de etkisiyle hamsi artık Karadenizli balıkçıların ağlarına beklenenden daha az vurmaya başladı.
Hamsinin yerini istavrit aldı
Geçtiğimiz haftalarda kilogram fiyatı 35 TL’ye kadar düşen hamsi önce ağlardan sonra da tezgahtan elini eteğini çekince yerine avı bugünlerde artan istavrit geçti.
İstavritin 3 kilosu 100 TL’den alıcı buluyor
Kilogram fiyatı 35 TL olan istavritin 3 kilosu 100 TL’den alıcı bulurken, hamsinin azalmasının ardından artan istavritin yüzleri güldürdüğünü dile getiren Rizeli balıkçı esnafı Murat Kurt şöyle konuştu:
"Fiyatlar uygun"
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
İstavrit bollaştı artık. Uygun fiyatlı. Kilosu 35 TL. Hamsi boldu şimdi yerini istavrit aldı. Rızkımız bol Allah'a şükürler olsun. Bu pahalılıkta da fiyatlar çok uygun. 35 TL istavrit gerçekten çok uygun.
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