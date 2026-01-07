Rönesans'tan stratejik hamle: Yenilenebilir kapasite 3,5 kat arttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rönesans’ın yenilenebilir enerjide kurulu gücü 3,5 katına çıktı Rönesans Yenilenebilir Enerji “Gökçedağ RES”i satın aldı

Rönesans, yenilenebilir enerji alanındaki büyüme stratejisi doğrultusunda önemli bir yatırımı daha portföyüne kattı. Zorlu Enerji tarafından işletilen Gökçedağ Rüzgâr Enerji Santrali (RES), Rönesans Yenilenebilir Enerji tarafından satın alındı. Bu işlemle Rönesans’ın yenilenebilir enerjideki toplam kurulu gücü 577 MW’a ulaştı. Şirket, iki yıl önce 166 MW olan kurulu gücünü yaklaşık 3,5 katına çıkarmış oldu.

Rönesans, yenilenebilir enerji portföyünü güçlendirmeye devam ediyor. Türkiye’nin temiz enerji dönüşümüne katkı sunma, sürdürülebilir ve yerli enerji üretimini artırma hedefi doğrultusunda büyümesini sürdüren Rönesans’ın grup şirketi Rönesans Yenilenebilir Enerji, toplam 135 MW lisanslı bağlantı kapasitesine sahip Gökçedağ RES’i satın aldı. 2,5 MW kapasiteli rüzgâr türbinlerinden oluşan santral, güçlü rüzgâr potansiyeli sayesinde yüksek ve sürdürülebilir enerji üretimi imkânı sunan stratejik bir yatırım olarak öne çıkıyor.

“HEDEFİMİZE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIK”

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, “Gökçedağ Rüzgâr Enerji Santrali’nin satın alınmasıyla birlikte tamamı yeşil enerjiden oluşan kurulu gücümüz 577 MW’a ulaşırken, yenilenebilir enerji proje portföyümüz 1.400 MW seviyesine yükseldi. Son iki yıl içinde yenilenebilir enerji kapasitemizi yaklaşık 3,5 katına çıkardık. İnşa halinde olan ve geliştirmekte olduğumuz 8 yeni yatırımımız bulunuyor. 2028 yılına kadar yeşil enerji alanında 2 GW’lık yatırım gerçekleştirmeyi ve Türkiye’nin en büyük üç yeşil enerji oyuncusundan biri olmayı hedefliyoruz.” dedi.

İLK GÜNDEN İTİBAREN GELİR ÜRETEN STRATEJİK VARLIK

Devralındığı ilk günden itibaren gelir üreten bir varlık niteliği taşıyan Gökçedağ RES, Rönesans’a operasyonel ve finansal katkı sağlayacak. Mevcut altyapının etkin kullanımı sayesinde ilave şebeke yatırımı gerektirmeden kapasite artışı ve yeni proje geliştirme potansiyeli bulunuyor.

Santralin bakım ve işletme faaliyetlerini bünyesine alarak verimliliği artırmayı hedefleyen Rönesans, türbin yenileme (repowering) ve kapasite artışı yatırımlarıyla mevcut altyapıyı en verimli şekilde değerlendirmeyi planlıyor. Türbinlerin bir kısmının daha büyük ve verimli yeni nesil türbinlerle değiştirilmesiyle Türkiye’deki ilk ve en büyük repowering projelerinden biri hayata geçirilecek.

Lisans kapsamında izin verilen kapasite artışı ve mekanik güç yükseltimi uygulamalarıyla santralin kurulu gücünün ve yıllık enerji üretiminin önemli ölçüde artırılması öngörülüyor.

UZUN VADELİ, GÜÇLÜ YATIRIM PROFİLİ

Gökçedağ RES, uzun lisans süresi ve istikrarlı üretim yapısıyla güçlü bir yatırım profili sunuyor. Proje, geçmişte uluslararası finans kuruluşlarının desteğiyle hayata geçirilmiş olması sayesinde Türkiye’nin yenilenebilir enerji sektöründe önemli bir kilometre taşı olarak konumlanıyor.