İHA

Tarım ve hayvancılıkla geçinen Aksaray’da, sarımsak üretiminde yeni bir başarı hikayesi yazılıyor. Türkiye genelinde birçok tarım ürününde ilk 10’da yer alan kent, bu yıl da organik sarımsak hasadına başladı. Kentin yüzde 80’inin geçimini sağladığı tarım sektöründe, Aksaray’da ilk kez üretilen organik sarımsaklar, yüksek aroması ve içeriğindeki selenyum ile germanyum oranlarının zenginliğiyle dikkat çekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı organik tarım sertifikasına sahip bu sarımsaklar, başta Rusya olmak üzere Almanya ve İspanya’dan da talep görüyor.

Bu yıl yaklaşık 200 ton rekolte beklenen sarımsakların, özellikle Rusya’da antibiyotik ilaç sanayiinde kullanılması, ürüne olan ilgiyi daha da artırmış durumda.

İNGİLTERE'DEN AKSARAY'A UZANAN BİR DÖNÜŞ HİKAYESİ

Sarımsak üretimine yön veren isimlerden biri de İngiltere’de lise, üniversite ve yüksek lisans eğitimi aldıktan sonra memleketine dönen 34 yaşındaki Uğur Öngün. Babası Aydın Öngün’ün öncülüğünde sürdürülen üretime katılan Uğur Öngün, hem üretim kapasitesini artırmak hem de yurtdışı pazarlarını geliştirmek için önemli adımlar attı.

“Yurt dışında eğitimimi tamamladıktan sonra aileme nasıl katkı sağlayabilirim diye düşündüm ve üretime dahil oldum” diyen Öngün, ilk ihracatı 2017 yılında Rusya’ya gerçekleştirdiklerini belirtti. Ardından artan taleple birlikte hem üretim alanı hem de dış pazardaki bilinirlik büyüdü. “Bu yıl 150 ile 200 ton arasında kuru sarımsak elde etmeyi hedefliyoruz” diyen Öngün, Türkiye’nin ilk ve tek organik sarımsağını ata tohumu ile yetiştirdiklerini vurguladı.

TIBBİ DEĞERİYLE DİKKAT ÇEKEN BİR ÜRÜN

Rusya Tarım Üniversitesi’nin laboratuvar analizlerinde, Aksaray’da üretilen bu yerli sarımsağın, kanser tedavisinde kullanılabilecek düzeyde besin öğeleri barındırdığı ortaya kondu. Selenyum ve germanyum açısından zengin olan sarımsakların, antibiyotik ilaç üretiminde kullanılmak üzere ihraç edilmesiyle birlikte, ürün sadece gıda değil sağlık alanında da değer kazandı.

Bu yıl İspanya ve Almanya da üreticiyle temasa geçerek hem teknik destek sağlama hem de ithalat yapma konusunda adım attı. Makine ve ekipman desteğiyle üretim kapasitesini artırmak isteyen Avrupa ülkeleri, Aksaray’ın organik sarımsağını kendi pazarlarına taşımak istiyor.

100 DÖNÜMDE YÜKSEK VERİM

Yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda üretim yapan aile, yaş sarımsakta dekarda 4 ton, kuru sarımsakta ise 2 tonluk verim alıyor. Bu da ihracata uygun olarak yaklaşık 200 tonluk bir kuru sarımsak rekoltesi anlamına geliyor.

ŞANLIURFA'DAN GELEN EMEK GÜCÜ

Hasat döneminde Türkiye’nin dört bir yanından gelen tarım işçileri de üretimin ayrılmaz bir parçası. Şanlıurfa Siverek’ten ailesiyle birlikte gelen Bekir Turatulak, sabah 6’dan akşam 6’ya kadar çalıştıklarını belirterek, “Burada tamamen organik sarımsak üretiyoruz. Emeğimizin böyle kaliteli bir ürüne dönüşmesi bizi mutlu ediyor” dedi.