Rusya, kripto paralarla yıl sonunda ilk ödemeye hazırlanıyor

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Dünyada kendi dijital para birimini oluşturmak için çalışmaları hız veren ülkelerden birisi de Rusya.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rusya’nın Sirius bölgesinde düzenlenen Finopolis 2024 adlı etkinlikte, ekonomideki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Nabiullina, kripto paraların uluslararası ödemelerde kullanılmasına ilişkin sürecin deneysel bir şekilde yürütüleceğini belirterek, “Bu yılın sonundan önce ilk işlemlerin gerçekleşmesini beklemeye devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

25 EKİM'DE FAİZ KARARI VERİLECEK

Rusya Merkez Bankası'nın 25 Ekim’de politika faizine ilişkin karar alacağını anımsatan Nabiullina, “Faiz oranına ilişkin dengeli bir karar alabilmek için yeni verilerin tahminlerimizi nasıl etkileyeceğini göz önünde bulunduracağız.” diye konuştu.

Nabiullina, ülkede kredi büyüme oranlarının, dış etkenlerin, enflasyon oranının ve beklentilerinin, eylülde aldıkları faiz artış kararını teyit ettiğini vurgulayarak, "Ancak alacağımız karar önceden belirlenmiş değil. Gelecek hafta tüm unsurlara bakacağız." dedi.

DİJİTAL RUBLE

Dijital rublenin kapsamlı bir şekilde uygulanmasına başlayacaklarını belirten Nabiullina, deneme sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından uygulama için gelecek yılın ortasını hedeflediklerini söyledi.

KRİPTO PARALARIN ULUSLARARASI ÖDEMELERDE KULLANIMI

Rusya’da kripto paraların uluslararası ödemelerde kullanılmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Nabiullina, şöyle konuştu:

Bu yılın sonundan önce ilk işlemlerin gerçekleşmesini beklemeye devam ediyoruz. Katılımcıların ilgisi var ancak bu deneysel bir rejimde yürüyor ve uluslararası ödemeleri de ilgilendirdiği için bunu kapalı olarak yapıyoruz. Katılımcılar ve işlem sayısı hakkında bilgi açıklamıyoruz. Bu rejim üç yıla kadar sürebilir.

SAVAŞ, DİJİTAL RUBLEYİ ÖNE ÇEKTİ

Rusya Merkez Bankası, 2022'de savaştan hemen önce hazırladığı raporla ülkede kripto paraların tümüyle yasaklanmasını talep etmişti. Ancak kripto paralar, Ukrayna savaşının ardından Rus bankalarının SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması nedeniyle giderek yaygınlaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ağustos'ta imzaladığı kararnameyle kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılması yasal hale getirilmişti.