Rusya Merkez Bankası'ndan döviz kararı

Rusya'da dost olmayan ülkelerden yatırımcılara döviz almaları için bir şart getirildi.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1 Temmuz'da imzaladığı yabancı yatırımcılara yönelik kararnameye ilişkin karara yer verildi.

RUSYA'YA YATIRIM YAPAN DÖVİZ ALABİLİR

Buna göre, dost olmayan ülkelerden yatırımcıların Rus pazarında döviz almasına, Rusya'ya yatırım yapmaları şartıyla izin verilecek.

Söz konusu yatırımlar arasında borsada veya halka arzlarda Rus menkul kıymetlerinin alınıp satılmasının da yer aldığı belirtildi.

1 TEMMUZ'DA İMZALANAN KARARNAMEDE YER ALIYOR

Putin'in imzaladığı 1 Temmuz tarihli kararnameyle yabancılara yönelik bazı "garantiler" verilmişti.

Bu kapsamda, Rus borsasına girecek yabancı yatırımcıların ödemeleri özel tip hesaplarda tutulurken, yabancı yatırımcılar söz konusu hesaplardaki paralarını istedikleri zaman kısıtlama olmaksızın çekebiliyorlar.