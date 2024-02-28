Rusya, uluslararası ödemelerde dijital varlıkların kullanılacak Dijital para uygulamalarda önemli bir gelişme de Rusya cephesinde yaşandı. Rus Duması'nın yeni aldığı kararla birlikte uluslararası ödemelerde dijital varlıkların kullanılmasının önü açıldı.

AA

Rusya-Ukrayna savaşının ardından rezervlerine el konan Rusya, dijital ödeme sistemlerini ve kripto parayı öncelemişti.

Yaptırımlar kapsamında mali mesajlaşma sistemi SWIFT’ten 2022'de çıkarılan Rus bankalarının uluslararası ödemeler konusunda yaşadığı sorunlar son dönemde artmıştı.

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması, şimdi de dijital finansal varlıkların uluslararası ödemelerde kullanılmasına izin veren yasayı kabul etti.

Yasa geçti

Duma'da düzenlenen oturumda, dijital finansal varlıkların uluslararası ödemelerde kullanılmasını içeren yasa kabul edildi.

İthalat ve ihracatta kullanılacak

Buna göre, para birimi düzenleme kanunu çerçevesinde mal ve hizmetlerin ithalat ve ihracatında, ödeme olarak dijital finansal varlıklar kullanılabilecek.

Putin'in onayı bekleniyor

Kabul edilen yasanın yürürlüğe girmesi için önce Rusya Federasyon Konseyi, ardından da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanması gerekiyor.

"Dijital finansal varlıklar kullanılacak"

Duma Mali Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov, söz konusu kararı “tarihi” şeklinde tanımlayarak, şu bilgiyi paylaştı:

Çünkü Rus ithalatçı ve ihracatçıların dijital finansal varlıkları kullanarak bankacılık sistemini atlayıp, yabancı şirketlerle karşılıklı anlaşmalar yapmasına olanak tanınacaktır. Dost olmayan ülkeler de dahil olmak üzere dış etkiler en aza indirilecektir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)