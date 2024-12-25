Rusya, uluslararası ödemelerde ilk defa Bitcoin kullanmaya başladı

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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus devlet kanalı Rossiya-24’e yaptığı açıklamada, Rusya’da dijital varlık ve kripto paraların kullanımına ilişkin konuşarak son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus şirketlerinin uluslararası ödemelerde Bitcoin ve farklı dijital varlıkları kullanmaya başladığını söyledi.

ULUSLARARASI ÖDEMELER İÇİN KULLANILIYOR

Rus şirketlerinin tedarik edilen ürünlerin ödemesinde dijital varlıkları kullanabileceğine işaret eden Siluanov, "Rusya’da madencilikle elde edilen Bitcoinler, deneysel süreçte (uluslararası ödemeler için) kullanılabilir. Bu tür ödemeler başladı." dedi.

KRİPTO İLE ÖDEMENİN GELİŞMESİ BEKLENTİSİ

Siluanov, söz konusu ödeme şeklinin geliştirilmesi ve genişletilmesi gerektiğini belirterek, "Bunun gelecek yıl mutlaka yaşanacağını düşünüyorum." diye konuştu.

YASA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 8 Ağustos'ta imzaladığı kararnameyle kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılması yasal hale getirilmişti.

KRİPTO İLE ÜLKE İÇİNDE ÖDEME YAPMAK YASAK

Rusya'da kripto para alımına ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmazken, söz konusu kripto paraların ülke içerisinde bir ödeme şekli olarak kullanılması ise yasak.