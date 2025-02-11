Rusya ve Türkiye, nükleer santral ödemesi için gaz takasını görüşüyor

AA

Rusya’nın, Akkuyu inşaat maliyetlerini karşılamak için gaz kullanımını önerdiği iddia edildi.

Yaptırımlar nedeniyle Rusya’nın ödemelerde gecikmeler yaşadığı belirtildi.

Bloomberg’in aktardığı haberde; Rusya’nın, Türkiye'de inşa edilen nükleer santral için ödeme yapmak amacıyla doğalgazı bir alternatif olarak kullanmayı teklif ettiği öne sürüldü.

Bu yöntemin, yaptırımlar nedeniyle aksayan sınır ötesi para transferlerine bir çözüm olarak gündeme geldiği belirtildi.

Kaynaklar, Rusya’nın devlete ait Rosatom tarafından yürütülen 20 milyar dolarlık Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin bazı inşaat maliyetlerini üstlenmesini Türkiye’ye önerdiği aktarılırken buna karşılık, Rosatom’un da eş değer miktarda ödemeyi gaz ihracatçısı Gazprom’a yaparak Gazprom’un da bu tutarı, Türkiye’nin aylık doğalgaz ithalat faturalarından düşeceği belirtildi.

BANKA TRANSFERİNE ALTERNATİF

Önerilen takas sistemi, bugüne kadar mega projeye finansman sağlayan geleneksel uluslararası banka transferlerine alternatif sunmayı amaçlıyor.

HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

Rosatom ve Türkiye Enerji Bakanlığı konuya yönelik Bloomberg’e yorum yapmazken, Gazprom’un da sorulara yanıt vermediği belirtildi.