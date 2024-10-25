Rusya'da politika faizi rekor seviyeye çıktı

AA

Enflasyon politika faizini dengelemeye çalışan ülkelerden birisi de Rusya.

Rusya Merkez Bankası, bankadan yapılan açıklamada, ülke ekonomisine yönelik "mevcut enflasyon beklentisinin yükselmeye devam ettiği" kaydedildi.

Açıklamada, "Yurt içi talebin büyümesi, mal ve hizmet arzını genişletme olanaklarını önemli ölçüde geride bırakıyor." ifadesine yer verildi.

YILLIK ENFLASYON EYLÜLDE YÜZDE 9,8

Yıllık enflasyon oranının eylül ayında yüzde 9,8 ile tahminin üstünde gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, gelecek toplantılarda yeniden faiz artırım ihtimalinin de bulunduğu belirtildi.

POLİTİKA FAİZİ 200 BAZ ARTACAK

Gelecek yıl enflasyon oranında yüzde 4 hedefine ulaşılması için sıkı mali politikanın devam edeceği aktarılan açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faizini 200 baz artırarak yüzde 21 seviyesine yükseltme kararı almıştır." ifadesi kullanıldı.

FAİZ, SAVAŞIN ÇIKTIĞI ZAMANI GEÇTİ

Rusya Merkez Bankası, Rusya-Ukrayna savaşı başlamasından hemen sonra politika faizini tüm zamanların en yüksek seviyesi yüzde 20'ye çıkartmıştı.

Söz konusu 200 baz puanlık artış, 2023 sonundan Temmuz 2024 sonuna kadar yüzde 16'da tutulan politika faiz oranının ardından bu yıl art arda yapılan üçüncü artış oldu.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 13 Eylül’de 100 baz puan artışla yüzde 19'a yükseltmişti.

Rusya'da enflasyon oranı yüzde 9 seviyesinde bulunurken, Rusya Merkez Bankası, bu oranı yüzde 4'e düşürmeyi hedefliyor.