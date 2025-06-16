Rusya, İran ve İsrail'e tur satışlarını durdurdu

AA

İsrail'in İran'a saldırması, İran'ın bu saldırılara misilleme ile karşılık vermesi sonrasında iki ülke arasında çatışmalar sürüyor.

Şartlar böyle olunca da iki ülkeyi de ziyaret etmek isteyen turistler, endişeye kapılarak turları iptal ediyor.

Rusya Seyahat Endüstrisi Birliğince, İsrail ve İran'a yönelik tur satışlarının durdurulduğu ve turistlere alternatif olarak Türkiye turlarının teklif edildiği bildirildi.

İRAN VE İSRAİL'E SEYAHAT UYARISI

Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği'nin açıklamasında, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın, İran ve İsrail'e seyahat uyarısı yaptığı anımsatıldı.

ÖNCE SATILAN TURLAR İPTAL EDİLİYOR

Rusya'daki tur şirketlerinin, söz konusu uyarının ardından İran ve İsrail'e tur satışlarını durdurduğuna işaret edilen açıklamada, daha önce satılan turlarda da iptallerin yaşandığı kaydedildi.

İRAN VE İSRAİL'DE 500 TURİST VAR

Mısır'daki gelişmelerin de yakından takip edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, İran ve İsrail'de halihazırda yaklaşık 500 turistin bulunduğu ifade edildi.

"TURİSTLERE TÜRKİYE'Yİ ÖNERİYORUZ"

Intourist Halkla İlişkiler Direktörü Daria Domostroeva, "Turistlere para iadesi veya Türkiye gibi alternatif destinasyonlar sunuyoruz." ifadesini kullandı.