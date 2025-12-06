Rusya'nın altın rezervi ilk kez 300 milyar doları geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya Merkez Bankası rezervleri, farklı ülkelerde olduğu için Ukrayna ile girdiği savaşın ardından yaptırıma uğramış ve dondurulmuştu.

Rusya Merkez Bankası, rezervlerini tekrar artırma çabasına girdi ve ülkenin 1 Kasım'da 725,8 milyar dolar seviyesinde olan uluslararası rezervleri, 1 Aralık'ta 734,6 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde, ülkenin altın rezervleri ilk defa 300 milyar dolar seviyesini aşarak 310,7 milyar dolara çıkarken, altının rezervlerdeki payı yüzde 42,3'e ulaştı.

Altının Rusya’nın rezervlerindeki payı, Haziran 2007'de yüzde 2,1'e kadar gerilemişti.

RUSYA'NIN ULUSLARARASI REZERVLERİ

Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.

ALTININ ONSU

Altının ons fiyatı, artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının 2 yıldır süren sıkı para politikasından geri adım atmasıyla yükseliş dönemine girerken, 4 bin 230 dolardan işlem görüyor.